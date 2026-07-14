Radu Banciu, afirmații rasiste Derapaj la adresa jucătorilor lui Didier Deschamps: „Eu sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței”

Jurnalistul Radu Banciu (56 de ani) a făcut o serie de declarații rasiste despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței.

În această seară, de la ora 22:00, „Les Bleus” joacă prima semifinală a Campionatului Mondial, împotriva Spaniei. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În emisiunea pe care o prezintă pentru IAMSport, Banciu a afirmat că jucătorii cu origini africane nu pot fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în Franța și dețin și cetățenie.

Radu Banciu, derapaj rasist: „Sunt mai francez decât foarte mulți negri din națională”

Declarațiile jurnalistului, semnalate de Mediafax, au venit după o altă serie de afirmații rasiste făcute de fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, înaintea semifinalei de la CM 2026.

Ce a spus Radu Banciu? „Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși.

Radu Banciu

Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată.

Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței.

Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”.

Întregul moment poate fi văzut AICI.

Ultimul dintr-o serie de derapaje rasiste la adresa jucătorilor Franței

Acestea sunt doar ultimele dintr-o întreagă serie de atacuri cu tentă rasistă la adresa jucătorilor Franței.

Înaintea partidei cu Paraguay (1-0), din optimile de finală, Jose Luis Chilavert, fostul portar și căpitan al naționalei sud-africane, a spus că „Franța e selecționata Africii”, iar senatoarea Celeste Amarilla l-a descris pe Kylian Mbappe drept „un camerunez colonizat care se dă francez, o brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii”,

Jucători francezi cu rădăcini africane care fac parte din lotul selecționatei antrenate de Didier Deschamps la CM 2026:

Kylian Mbappe – cu origini în Algeria (din partea mamei) și Camerun (din partea tatălui)

– cu origini în Algeria (din partea mamei) și Camerun (din partea tatălui) Ousmane Dembele – origini în Mauritania, Senegal și Mali

– origini în Mauritania, Senegal și Mali Michael Olise, origini în Nigeria (din partea tatălui) și Algeria (mamă)

origini în Nigeria (din partea tatălui) și Algeria (mamă) Desire Doue - origini în Coasta de Fildeș (din partea tatălui)

- origini în Coasta de Fildeș (din partea tatălui) Aurelian Tchouameni - origini în Camerun

- origini în Camerun William Saliba – origini în Camerun (din partea mamei) și Liban (din partea tatălui)

– origini în Camerun (din partea mamei) și Liban (din partea tatălui) N'Golo Kante - origini în Mali

Michael Olise (Anglia), Marcus Thuram (Italia) și Brice Samba (Republica Congo) sunt singurii jucători din lotul naționalei lui Didier Deschamps care s-au născut în afara Franței.

De ce sunt atât de mulți jucători francezi cu rădăcini străine? Răspunsul este simplu

Franța are un număr mare de jucători născuți în străinătate sau cu rădăcini în afara țării din mai multe motive. În primul rând deoarece sistemul francez este profund influențat de istoria imigrației, de teritoriile de peste mări ale statului francez, dar și de o rețea de dezvoltare a talentelor extrem de puternică.

Federația Franceză de Fotbal acordă prioritate dezvoltării prin intermediul academiilor, ceea ce permite jucătorilor născuți în străinătate sau proveniți din familii de imigranți să intre rapid în sistem și să avanseze inclusiv până naționala mare a Franței, după cum arată The Athletic.

Un factor structural cheie îl reprezintă rolul legislației privind migrația și cetățenia. În Franța funcționează sistemul „Ius soli” (cetățenie dobândită prin naștere), ceea ce a facilitat, de-a lungul istoriei, eligibilitatea copiilor de imigranți pentru echipa națională.

Un alt factor important îl reprezintă geografia și dezvoltarea fotbalului. O mare parte dintre jucătorii francezi de elită provin din zone urbane dens populate, precum suburbiile Parisului, unde comunitățile de imigranți sunt puternic reprezentate.

În același timp, trecutul colonial al Franței și teritoriile sale de peste mări, de exemplu Guadelupa, Martinica și Reunion, contribuie cu jucători care sunt francezi, dar s-au născut în afara Europei continentale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport