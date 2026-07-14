„Dacă bei, vezi meciul diferit” FOTO: Roy Keane, „intrare cu talpa” la tatăl lui Haaland + Reacția tăioasă a lui Alf-Inge Haaland +8 foto
Roy Keane (foto: Imago)
Campionatul Mondial

„Dacă bei, vezi meciul diferit” FOTO: Roy Keane, „intrare cu talpa” la tatăl lui Haaland + Reacția tăioasă a lui Alf-Inge Haaland

alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 11:34
  • Victoria Angliei în fața Norvegiei, 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, a provocat un nou episod al uneia dintre cele mai vechi rivalități din fotbalul britanic.
  • Roy Keane și Alf-Inge Haaland, foști adversari în Premier League, și-au aruncat din nou săgeți, la aproape trei decenii de la incidentele care au marcat relația dintre ei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alf-Inge Haaland, tatăl starului norvegian Erling Haaland, a contestat vehement victoria Angliei.

Fostul internațional norvegian a acuzat arbitrajul lui Clement Turpin și a sugerat, într-o postare ironică pe rețelele sociale, că victoria prin care Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026 nu a fost obținută corect.

Haaland și ratonul împăiat Cum a apărut atacantul la întoarcerea de la Mondial: suvenirul costă 3.500 de lei
Citește și
Haaland și ratonul împăiat Cum a apărut atacantul la întoarcerea de la Mondial: suvenirul costă 3.500 de lei
Citește mai mult
Haaland și ratonul împăiat Cum a apărut atacantul la întoarcerea de la Mondial: suvenirul costă 3.500 de lei

Roy Keane, „intrare cu talpa” la tatăl lui Haaland: „Dacă bei, vezi meciul diferit”

Haaland senior consideră că deciziile arbitrului, inclusiv anularea unui gol al Norvegiei după intervenția VAR, au influențat decisiv soarta partidei.

Declarațiile sale au fost însă respinse categoric de foștii mari internaționali englezi Roy Keane, Ian Wright și Gary Neville, în cadrul emisiunii Stick to Football.

Ian Wright a numit reacția lui Haaland senior drept jalnică, explicând că Erling Haaland l-a împins clar pe Elliot Anderson înainte de faza golului anulat.

Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno
Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno

Galerie foto (8 imagini)

Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno
+8 Foto
labels.photo-gallery

„Sunt doar văicăreli fără fundament. Nu se poate referi cu la acel gol anulat, pentru că a fost doar o intervenție ridicolă din partea lui Erling.

În acel moment, era cu vreo cincisprezece sau șapte centimetri mai înalt, de ce a trebuit să fie atât de agresiv cu el? E un fault grav. Nu poți vorbi despre asta”, a spus fostul atacant al lui Arsenal, conform talksport.com.

Cea mai tăioasă reacție a venit însă din partea lui Roy Keane, care a readus în prim-plan conflictul personal cu Alf-Inge Haaland.

Nu știu cât de bine își amintește meciul. Îl vedem mereu bând alcool în tribune. Dacă bei, vezi meciul diferit. Roy Keane, despre Alf-Inge Haaland

Conform gbnews.com, Haaland senior n-a întârziat să-i răspundă lui Keane, comentând la o postare de pe X: „Odată ticălos, mereu ticălos”

Gary Neville a susținut că Anglia a meritat calificarea și că Norvegia ar trebui să își analizeze propriile greșeli, nu să caute scuze în arbitraj.

Roy Keane - Alfie Haaland, rivalitate născută pe teren

Schimbul de replici dintre Keane și Haaland nu este o surpriză. Cei doi au un istoric tensionat care datează din perioada în care evoluau în Premier League.

Primul episod important s-a produs în 1997, într-un meci dintre Manchester United și Leeds United. Roy Keane a suferit atunci o ruptură a ligamentelor încrucișate după un duel cu Alf-Inge Haaland.

În timp ce mijlocașul irlandez se afla întins pe gazon, Haaland l-a acuzat că simulează.

Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images)
Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images)

Galerie foto (6 imagini)

Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Alf-Inge Haaland (foto: Imago)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Patru ani mai târziu, în derby-ul Manchester United – Manchester City din 2001, Keane s-a răzbunat într-un mod care avea să rămână în istoria Premier League. Irlandezul a intrat violent asupra lui Haaland, lovindu-l cu talpa sus, fiind eliminat direct.

Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images)
Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images)

Galerie foto (6 imagini)

Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Roy Keane vs. Alf-Inge Haaland (foto: Getty Images) Alf-Inge Haaland (foto: Imago)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, în autobiografia sa, Keane a recunoscut că intervenția a fost deliberată și că a reprezentat o răzbunare pentru incidentul din 1997. Mărturisirea i-a adus o amendă consistentă și o suspendare din partea Federației Engleze.

Deși există adesea percepția că acel fault i-ar fi încheiat cariera lui Alf-Inge Haaland, fostul internațional norvegian a mai evoluat după acel episod, retrăgându-se ulterior din cauza problemelor mai vechi la genunchiul stâng.

Citește și

346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Campionatul Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Citește mai mult
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
Mesajul lui Istvan Kovacs VIDEO.  Ce a postat arbitrul român cu o zi înaintea semifinalelor CM 2026
Campionatul Mondial
09:33
Mesajul lui Istvan Kovacs VIDEO. Ce a postat arbitrul român cu o zi înaintea semifinalelor CM 2026
Citește mai mult
Mesajul lui Istvan Kovacs VIDEO.  Ce a postat arbitrul român cu o zi înaintea semifinalelor CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
anglia norvegia Campionatul Mondial Roy Keane conflict alf-inge haaland
Știrile zilei din sport
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Liga 2
15.07
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Citește mai mult
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Campionate
15.07
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Citește mai mult
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Citește mai mult
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Furie în Spania Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Citește mai mult
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:32
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
00:48
Messi, copleșit de bucurie FOTO: Două lumi diferite la Atlanta! Anglia, de la extaz la agonie » Sărbătoare totală pentru Argentina
Messi, copleșit de bucurie FOTO: Două lumi diferite la Atlanta! Anglia, de la extaz la agonie » Sărbătoare totală pentru Argentina
00:40
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
00:28
Messi, greu de retras! Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
Messi, greu de retras!  Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Top stiri
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Superliga
15.07
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Citește mai mult
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Conference League
15.07
Clauză anti exclusivitate Voyo! FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Citește mai mult
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Campionatul Mondial
15.07
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Citește mai mult
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
B365
15.07
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
Citește mai mult
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 10 rapid 7 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share