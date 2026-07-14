„Dacă bei, vezi meciul diferit” FOTO: Roy Keane, „intrare cu talpa” la tatăl lui Haaland + Reacția tăioasă a lui Alf-Inge Haaland

Victoria Angliei în fața Norvegiei, 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, a provocat un nou episod al uneia dintre cele mai vechi rivalități din fotbalul britanic.

Roy Keane și Alf-Inge Haaland, foști adversari în Premier League, și-au aruncat din nou săgeți, la aproape trei decenii de la incidentele care au marcat relația dintre ei.

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Alf-Inge Haaland, tatăl starului norvegian Erling Haaland, a contestat vehement victoria Angliei.

Fostul internațional norvegian a acuzat arbitrajul lui Clement Turpin și a sugerat, într-o postare ironică pe rețelele sociale, că victoria prin care Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026 nu a fost obținută corect.

Roy Keane, „intrare cu talpa” la tatăl lui Haaland: „Dacă bei, vezi meciul diferit”

Haaland senior consideră că deciziile arbitrului, inclusiv anularea unui gol al Norvegiei după intervenția VAR, au influențat decisiv soarta partidei.

Declarațiile sale au fost însă respinse categoric de foștii mari internaționali englezi Roy Keane, Ian Wright și Gary Neville, în cadrul emisiunii Stick to Football.

Ian Wright a numit reacția lui Haaland senior drept jalnică, explicând că Erling Haaland l-a împins clar pe Elliot Anderson înainte de faza golului anulat.

„Sunt doar văicăreli fără fundament. Nu se poate referi cu la acel gol anulat, pentru că a fost doar o intervenție ridicolă din partea lui Erling.

În acel moment, era cu vreo cincisprezece sau șapte centimetri mai înalt, de ce a trebuit să fie atât de agresiv cu el? E un fault grav. Nu poți vorbi despre asta”, a spus fostul atacant al lui Arsenal, conform talksport.com.

Cea mai tăioasă reacție a venit însă din partea lui Roy Keane, care a readus în prim-plan conflictul personal cu Alf-Inge Haaland.

Nu știu cât de bine își amintește meciul. Îl vedem mereu bând alcool în tribune. Dacă bei, vezi meciul diferit. Roy Keane, despre Alf-Inge Haaland

Conform gbnews.com, Haaland senior n-a întârziat să-i răspundă lui Keane, comentând la o postare de pe X: „Odată ticălos, mereu ticălos”

Gary Neville a susținut că Anglia a meritat calificarea și că Norvegia ar trebui să își analizeze propriile greșeli, nu să caute scuze în arbitraj.

Roy Keane - Alfie Haaland, rivalitate născută pe teren

Schimbul de replici dintre Keane și Haaland nu este o surpriză. Cei doi au un istoric tensionat care datează din perioada în care evoluau în Premier League.

Primul episod important s-a produs în 1997, într-un meci dintre Manchester United și Leeds United. Roy Keane a suferit atunci o ruptură a ligamentelor încrucișate după un duel cu Alf-Inge Haaland.

În timp ce mijlocașul irlandez se afla întins pe gazon, Haaland l-a acuzat că simulează.

Patru ani mai târziu, în derby-ul Manchester United – Manchester City din 2001, Keane s-a răzbunat într-un mod care avea să rămână în istoria Premier League. Irlandezul a intrat violent asupra lui Haaland, lovindu-l cu talpa sus, fiind eliminat direct.

Ulterior, în autobiografia sa, Keane a recunoscut că intervenția a fost deliberată și că a reprezentat o răzbunare pentru incidentul din 1997. Mărturisirea i-a adus o amendă consistentă și o suspendare din partea Federației Engleze.

Deși există adesea percepția că acel fault i-ar fi încheiat cariera lui Alf-Inge Haaland, fostul internațional norvegian a mai evoluat după acel episod, retrăgându-se ulterior din cauza problemelor mai vechi la genunchiul stâng.

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