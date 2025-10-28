Explicația „dispariției” lui Yamal în Clasico Un doctor dezvăluie: „Practic, nu putea să alerge sau să șuteze”

Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut în El Clasico o prestație mult sub cele cu care a obișnuit în sezonul precedent.

Acum, medicul Pedro Luis Ripoll a vorbit despre problemele medicale ale tânărului star al catalanilor.

Yamal s-a confruntat în acest start de sezon cu mai multe probleme medicale, inclusiv cu o pubalgie care i-ar fi afectat performanța din El Clasico.

Dr. Pedro Luis Ripoll: „Practic, Yamal nu putea să alerge sau să șuteze”

Lamine nu a impresionat prin evoluția de pe „Bernabeu”, nereușind să dribleze în stilul caracteristic și nici să trimită șuturi periculoase spre poarta lui Courtois.

Medicul Pedro Luis Ripoll susține că jocul modest al acestuia are legătură cu pubalgia și durerile pe care le-a resimțit în ultima vreme.

„Pubalgia este greu de tratat. Se caracterizează prin durere care privează jucătorul de aproape 50% din capacitatea sa de a se mișca și de a șuta, adică exact ceea ce am văzut în El Clasico.

Practic, nu putea să șuteze, avea dificultăți de mișcare, se întindea constant”, a spus Pedro Luis Ripoll, pentru „El Larguero”, potrivit sport.es.

Și Leo Messi s-a confruntat cu pubalgia de-a lungul carierei sale. La acel moment, campionul mondial a avut nevoie de perioade lungi de recuperare, fizioterapie, odihnă și un antrenament adaptat situației sale, pentru a putea reveni la forma maximă, mai susține sursa citată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport