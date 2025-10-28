Victorii incredibile! Bernadette Szocs a eliminat favorita #1 a turneului de la Montpellier. Succes și pentru Elizabeta Samara

Bernadette Szocs (30 de ani) s-a impus în primul meci al turneului WTT Montpellier.

Românca s-a calificat în optimi după ce a eliminat favorita numărul 1 a competiției, chinezoaica Xingtong Chen.

Elizabeta Samara a trecut și ea mai departe, după un meci extrem de echilibrat cu Mima Ito.

La scurt timp după ce a obținut argintul în finala Campionatului European de Tenis de Masă, alături de naționala feminină a României, Bernadette Szocs a reușit un meci incredibil la turneul din Franța.

Xingtong Chen - Bernadette Szocs 0-3 . Românca a eliminat favorita #1

Turneul WTT Montpellier, din categoria Champions, similar turneelor WTA 1000 ale tenisului de câmp, a debutat astăzi chiar cu meciul dintre Bernadette Szocs și Xingtong Chen.

Sportiva română s-a impus fără drept de apel în fața favoritei numărul 1 a turneului, care este, în același timp, și a treia cea mai bună jucătoare a lumii, în trei seturi, scor 11-7, 12-10, 11-2.

În faza optimilor, Bernadette va întâlni câștigătoarea meciului dintre Ying Han și Sabine Winter.

România mai are o jucătoare pe tabloul principal al competiției, Elizabeta Samara (36 de ani), care a trecut tot astăzi de Mima Ito din Japonia, în 5 seturi, scor 11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9.

Szocs și Samara au făcut parte din echipa care a reprezentat România la ultimele Europene.

500.000 de euro este suma la care se ridică totalul premiilor turneului de la Montpellier

