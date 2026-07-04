În ultima perioadă, atât înaintea cât și după începerea Campionatului Mondial, Lamine Yamal (18 ani) a fost criticat dur de fani pe rețelele de socializare din cauza comportamentului său de pe teren.

În meciul cu Austria (3-0), din 16-imile CM 2026, starul Barcelonei le-a răspuns indirect contestatarilor, printr-un detaliu care a atras rapid atenția.

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Lamine Yamal este unul dintre cei mai importanți jucători ai „Furiei Roja” de la acest Mondial.

Fotbalistul Barcelonei a avut evoluții solide în cele patru meciuri jucate până acum și își va putea arăta din nou clasa în optimi, în duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

Ce reprezintă bentița purtată de Lamine, cu mesajul „Ego Yamal”

În ultimul timp, fanii l-au criticat dur pe Lamine Yamal pe rețelele de socializare, susținând că are un comportament arogant atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Starul Barcelonei a avut ocazia să le răspundă contestatarilor în duelul cu Austria din șaisprezecimile CM 2026.

Tânărul fotbalist a purtat o bentiță elastică pe cap, care este inscripționată cu textul „Ego Yamal”. Acest detaliu a atras imediat atenția și a stârnit numeroase dezbateri în mediul online, legate de semnificația acestui mesaj.

Lamine a ales să ignore aceste critici primite din partea fanilor și, conform postului de radio spaniol COPE, mesajul afișat pe acea bentiță nu a fost întâmplător.

„Departe de a ignora criticile, Lamine Yamal a ales să trateze această poreclă cu umor și să și-o însușească, afișând-o cu mândrie în timpul unui meci important al echipei naționale”, au transmis surse apropiate fotbalistului pentru postul de radio.

Gestul lui Yamal a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanii au apreciat că jucătorul Spaniei nu a fost afectat de critici.

Alții au considerat că, în ciuda vârstei fragede, reacția sa a fost una firească, fiind deja obișnuit cu presiunea din jurul său, conform sports.ndtv.com.

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Meciurile jucate de Lamine Yamal la acest Mondial, până acum:

Spania - Capul Verde 0-0 (19 minute jucate)

Spania - Arabia Saudită 4-0 (45 de minute jucate, 1 gol)

Spania - Uruguay 1-0 (76 de minute jucate)

Spania - Austria 3-0 (85 de minute jucate)

În optimile CM 2026, Spania va juca cu Portugalia. Meciul va avea loc luni, 6 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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