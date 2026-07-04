Yamal, răspuns subtil Mesajul transmis de starul Spaniei pentru contestatari » Detaliul care a atras atenția la Mondial
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Yamal, răspuns subtil Mesajul transmis de starul Spaniei pentru contestatari » Detaliul care a atras atenția la Mondial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 20:53
  • În ultima perioadă, atât înaintea cât și după începerea Campionatului Mondial, Lamine Yamal (18 ani) a fost criticat dur de fani pe rețelele de socializare din cauza comportamentului său de pe teren.
  • În meciul cu Austria (3-0), din 16-imile CM 2026, starul Barcelonei le-a răspuns indirect contestatarilor, printr-un detaliu care a atras rapid atenția.
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Lamine Yamal este unul dintre cei mai importanți jucători ai „Furiei Roja” de la acest Mondial.

Fotbalistul Barcelonei a avut evoluții solide în cele patru meciuri jucate până acum și își va putea arăta din nou clasa în optimi, în duelul cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

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Ce reprezintă bentița purtată de Lamine, cu mesajul „Ego Yamal”

În ultimul timp, fanii l-au criticat dur pe Lamine Yamal pe rețelele de socializare, susținând că are un comportament arogant atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Starul Barcelonei a avut ocazia să le răspundă contestatarilor în duelul cu Austria din șaisprezecimile CM 2026.

Tânărul fotbalist a purtat o bentiță elastică pe cap, care este inscripționată cu textul „Ego Yamal”. Acest detaliu a atras imediat atenția și a stârnit numeroase dezbateri în mediul online, legate de semnificația acestui mesaj.

Lamine a ales să ignore aceste critici primite din partea fanilor și, conform postului de radio spaniol COPE, mesajul afișat pe acea bentiță nu a fost întâmplător.

„Departe de a ignora criticile, Lamine Yamal a ales să trateze această poreclă cu umor și să și-o însușească, afișând-o cu mândrie în timpul unui meci important al echipei naționale”, au transmis surse apropiate fotbalistului pentru postul de radio.

Gestul lui Yamal a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanii au apreciat că jucătorul Spaniei nu a fost afectat de critici.

Alții au considerat că, în ciuda vârstei fragede, reacția sa a fost una firească, fiind deja obișnuit cu presiunea din jurul său, conform sports.ndtv.com.

200 de milioane de euro
este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Meciurile jucate de Lamine Yamal la acest Mondial, până acum:

  • Spania - Capul Verde 0-0 (19 minute jucate)
  • Spania - Arabia Saudită 4-0 (45 de minute jucate, 1 gol)
  • Spania - Uruguay 1-0 (76 de minute jucate)
  • Spania - Austria 3-0 (85 de minute jucate)

În optimile CM 2026, Spania va juca cu Portugalia. Meciul va avea loc luni, 6 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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