Campionul mondial de Formula 1, Lando Norris, pare să-și fi pierdut speranțele cu privire la șansele celor de la McLaren de a câștiga Marele Premiu al Marii Britanii.

Sezonul trecut, echipa britanică a obținut o dublă spectaculoasă pe circuitul de la Silverstone. Norris a terminat pe 1, iar coechipierul Piastri a trecut linia de sosire pe 2.

Cursa va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în direct de Antena 1.

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Pilotul în vârstă de 26 de ani va începe cursa de duminică de pe poziția 6, înaintea colegului său australian Oscar Piastri, care va porni de pe locul opt, dar la mare distanță de Kimi Antonelli de la Mercedes, care a obținut pole position-ul, și de monoposturile Ferrari ale lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Lando Norris: „Avem o problemă”

„Situația este destul de proastă, sincer, în ceea ce privește diferența față de mașinile din față”, a declarat Norris, sâmbătă, după calificări.

„A fost un tur bun. Cred că am scos tot ce se putea din el. Pur și simplu suntem lenți. Credeam că am îmbunătățit mașina în anumite aspecte, dar trebuie să înțelegem că suntem lenți pe linie dreaptă, suntem lenți în fiecare viraj.

Pur și simplu mașina nu este foarte eficientă. Ne lipsește forța de apăsare și avem prea multă rezistență aerodinamică. Avem o problemă”, a continuat Norris, potrivit Reuters.

Norris a terminat al treilea în cursa sprint de sâmbătă, după ce a început de pe locul șase pe grila de start, dar a minimizat șansele sale de a urca din nou pe podium în cursa de duminică.

„Aici sunt multe linii drepte și viteze mari. Nu ne descurcăm prea bine la viteze mari și pierdem mult din acest punct de vedere. Iar la viteze mici, pur și simplu se vede cine are o mașină bună și cine nu. Și este clar că a noastră nu este”, a spus pilotul.

„Nu știu cum am reușit să termin pe locul 3 în cursa de sprint, în condițiile în care am un decalaj de șapte zecimi pe tur... Așa că trebuie să așteptăm și să vedem. Să încercăm doar să avem un start bun, să intrăm în lupta pentru poziții. Cred că, realist vorbind, locul 5 ar fi cel mai bun rezultat.

Vom încerca să-i învingem pe cei de la Red Bull. Asta e principalul lucru pe care îl putem cere. Cred că să sperăm că vom învinge mașinile care sunt cu șapte zecimi mai rapide, atât Ferrari, cât și Mercedes, e pur și simplu o prostie”, a concluzionat pilotul McLaren.

Pilotul Red Bull Isack Hadjar va porni de pe locul cinci pe grila de start, iar cvadruplul campion mondial Max Verstappen de pe locul șapte.

Cum arată clasamentul piloților în acest moment

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 179 puncte

(Mercedes) - 179 puncte 2. George Russell (Mercedes) - 136 puncte

(Mercedes) - 136 puncte 3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 132 puncte

(Ferrari) - 132 puncte 4. Lando Norris (McLaren) - 85 puncte

(McLaren) - 85 puncte 5. Charles Leclerc (Ferrari) - 83 puncte

(Ferrari) - 83 puncte 6. Oscar Piastri (McLaren) - 82 puncte

(McLaren) - 82 puncte 7. Max Verstappen (Red Bull) - 76 puncte

(Red Bull) - 76 puncte 8. Isack Hadjar (Red Bull) - 42 puncte

(Red Bull) - 42 puncte 9. Pierre Gasly (Alpine) - 41 puncte

(Alpine) - 41 puncte 10. Liam Lawson (Racing Bulls) - 31 puncte

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