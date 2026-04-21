„Uluitor! Ce atmosferă” Jucătorul Rapidului, șocat de suporterii Universității Craiova: „E foarte frumos să joci acolo”

Lars Kramer FOTO. Sport Pictures
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 21:00
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 21:01
  • Lars Kramer (26 de ani), fundașul central de la Rapid, a vorbit despre atmosfera de pe „Ion Oblemenco”, după înfrângerea suferită de giuleșteni la Craiova, scor 0-1.

Stoperul olandez a vorbit și despre regresul echipei antrenate de Constantin Gâlcă în play-off, dar și despre adversarele din TOP 6.

Citește și
Citește mai mult
Lars Kramer, despre suporterii de la Craiova: „Uluitor! Ce atmosferă”

Fotbalistul Rapidului a fost întrebat despre partida de la Craiova și s-a arătat surprins de atmosfera creată de suporterii olteni.

„Nu am dormit prea mult după meciul cu Craiova, suntem într-o situaţie dificilă, chiar dacă nu am făcut un meci rău, am avut momente bune, dar nu am reuşit să marcăm gol sau goluri. Asta e situaţia în care suntem acum.

Cei de la Craiova au jucători buni, o calitate foarte bună. Uluitor! Ce atmosferă! Au un stadion minunat, este foarte frumos să joci acolo. Am avut şi noi şansa noastră. Nu am reuşit să marcăm şi cred că sezonul este ciudat.

Am câştigat meciuri la început, oamenii au început să aibă încredere că vom deveni campioni”, a declarat Lars Kramer, conform fanatik.ro.

Lars Kramer: „Am fost pe o pantă descendentă”

Fundașul a vorbit și despre nivelul ridicat al tuturor echipelor care evoluează în play-off-ul Ligii 1:

„Am avut şi noi încredere în noi că vom termina foarte sus. Dar trebuie să vedem calitatea altor echipe şi a noastră. Este foarte echilibrat. Suntem cinci echipe în top şase cu o calitate aproape egală.

Acum, în ultimele trei-patru săptămâni am fost pe o pantă descendentă, aşa cum în start am avut o serie foarte bună”.

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (8).jpg
Galerie foto (15 imagini)

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
+15 Foto
Citește și

Superliga
20:02
Citește mai mult
Superliga
19:59
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova suporteri liga 1 rapid play off lars kramer
Știrile zilei din sport
Campionate
22.04
Citește mai mult
Superliga
22.04
Citește mai mult
Superliga
22.04
Citește mai mult
Stranieri
22.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
23:56
22:47
22:08
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
22.04
Citește mai mult
Superliga
22.04
Citește mai mult
Nationala
22.04
Citește mai mult
B365
22.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Sondaj
23.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share