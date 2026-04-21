„Uluitor! Ce atmosferă” Jucătorul Rapidului, șocat de suporterii Universității Craiova: „E foarte frumos să joci acolo”

Lars Kramer (26 de ani), fundașul central de la Rapid, a vorbit despre atmosfera de pe „Ion Oblemenco”, după înfrângerea suferită de giuleșteni la Craiova, scor 0-1.

Stoperul olandez a vorbit și despre regresul echipei antrenate de Constantin Gâlcă în play-off, dar și despre adversarele din TOP 6.

Lars Kramer, despre suporterii de la Craiova: „Uluitor! Ce atmosferă”

Fotbalistul Rapidului a fost întrebat despre partida de la Craiova și s-a arătat surprins de atmosfera creată de suporterii olteni.

„Nu am dormit prea mult după meciul cu Craiova, suntem într-o situaţie dificilă, chiar dacă nu am făcut un meci rău, am avut momente bune, dar nu am reuşit să marcăm gol sau goluri. Asta e situaţia în care suntem acum.

Cei de la Craiova au jucători buni, o calitate foarte bună. Uluitor! Ce atmosferă! Au un stadion minunat, este foarte frumos să joci acolo. Am avut şi noi şansa noastră. Nu am reuşit să marcăm şi cred că sezonul este ciudat.

Am câştigat meciuri la început, oamenii au început să aibă încredere că vom deveni campioni”, a declarat Lars Kramer, conform fanatik.ro.

Lars Kramer: „Am fost pe o pantă descendentă”

Fundașul a vorbit și despre nivelul ridicat al tuturor echipelor care evoluează în play-off-ul Ligii 1:

„Am avut şi noi încredere în noi că vom termina foarte sus. Dar trebuie să vedem calitatea altor echipe şi a noastră. Este foarte echilibrat. Suntem cinci echipe în top şase cu o calitate aproape egală.

Acum, în ultimele trei-patru săptămâni am fost pe o pantă descendentă, aşa cum în start am avut o serie foarte bună”.

