Ilie Dumitrescu (57 de ani) a intervenit în conflictul dintre Gigi Becali și Vlad Chiricheș.

Patronul de la FCSB l-a pus la zid pe veteranul echipei după partida cu Oțelul, scor 4-0, iar după succesul de luni cu Farul, 3-2, acesta a spus că se bucură de accidentarea jucătorului, întrucât nu și-l mai dorea pe teren la barajul pentru Conference League.

Ilie Dumitrescu: „Nu trebuia să spună niciodată asta”

Acum, fostul atacant al Stelei l-a contestat pe finanțator pentru declarația făcută, chiar dacă e de părere că intenția nu a fost una rea.

„Este o declarație nefericită. Eu nu îl consider pe Gigi Becali un om rău, dar a greșit. Este o persoană bună, însă a greșit!

Eu cred că nu ai cum să nu fii recunoscător pentru ce a făcut Chiricheș în fotbalul românesc. Gigi cred că este recunoscător.

Eu cred că a greșit și nu trebuia să spună niciodată asta, că se bucură că s-a accidentat un jucător. Nu este în regulă și cred că și el și-a dat seama că a greșit”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit gsp.ro.

Declarațiile făcut de Gigi Becali după meciul cu Farul

„Am scăpat, până la urmă, de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el!

Nu îi doresc o accidentare gravă, ci una care să ne scape de el. Îl scot de pe listă, dacă e [apt] la meciul de Europa!”, a declarat Becali, luni seara, la Digi Sport.

