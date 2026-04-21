Condiția lui Mihai Stoica Ce i-a spus MM lui Gigi Becali, după plecarea lui Rădoi: „Dacă face asta, să aducă pe cineva și-n locul meu” +20 foto
Condiția lui Mihai Stoica Ce i-a spus MM lui Gigi Becali, după plecarea lui Rădoi: „Dacă face asta, să aducă pe cineva și-n locul meu”

alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 21:33
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre următorul antrenor cu care și-ar dori să colaboreze la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Mirel Rădoi a părăsit-o pe FCSB după doar cinci meciuri, acesta alegând să dea curs unei oferte de la Gaziantep, grupare din prima ligă a Turciei.

„Putea să fie și Real Madrid” Mihai Stoica a răbufnit după plecarea lui Mirel Rădoi: „Dacă ai promis, stai!”
„Putea să fie și Real Madrid” Mihai Stoica a răbufnit după plecarea lui Mirel Rădoi: „Dacă ai promis, stai!”

Mihai Stoica: „Dacă Gigi face asta, va trebui să aducă pe cineva și în locul meu”

Conducătorul campioanei a declarat că își dorește să lucreze cu un antrenor străin. El a anunțat că, dacă Gigi Becali va instala una dintre variantele vehiculate astăzi, el va pleca de la echipă.

„Este exclus ce se scrie prin presă, ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, Toni Petrea, Dică. Nu, este exclus. Sunt excluse toate variantele astea.

Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Am lucrat și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias Charalambous. Mi-a mers bine, așa că astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua decizia, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.

Dacă Gigi decide să îi aducă pe unul dintre cei menționați în presă, atunci va trebui să aleagă din club și pe cineva în locul meu. Nu există un antrenor român în care să am încredere în momentul ăsta, dintre cei disponibili”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Farul - FCSB - MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (9).jpeg

Mihai Stoica: „L-am sunat pe Elias”

Stoica a explicat și ce a vorbit cu Elias Charalambous, antrenorul care a fost înlocuit de Rădoi după ce ratase calificarea în playoff:

„Imediat cum am aflat de plecarea lui Mirea, l-am sunat pe Elias, pentru că a fost prima ideea care mi-a venit în cap și Gigi a acceptat. A fost o săptămână s-o studieze pe Lecce, la Di Francesco, iar acum este la Bournemouth.

Nu a refuzat, nu putea să-mi dea răspunsul pe loc. L-am rugat când ia o decizie să-mi spună.

(n.r. - Ați vorbit și cu Pintilii?) Nu. Am vorbit cu Elias. Mie-mi trebuie un antrenor cu licență PRO și un antrenor care știe ce să facă. Elias cunoaște echipa…

Pe mine mă interesează Elias, după aia vedem ce condiții pune el, dacă se întoarce să ne ajute măcar până în vară”.

U Cluj în finala Cupei Calificare dramatică: „studenții” au eliminat FC Argeș la penalty-uri!
U Cluj în finala Cupei  Calificare dramatică: „studenții”  au eliminat FC Argeș la penalty-uri!
Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”
Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
