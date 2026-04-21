Condiția lui Mihai Stoica Ce i-a spus MM lui Gigi Becali, după plecarea lui Rădoi: „Dacă face asta, să aducă pe cineva și-n locul meu”

Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre următorul antrenor cu care și-ar dori să colaboreze la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Mirel Rădoi a părăsit-o pe FCSB după doar cinci meciuri, acesta alegând să dea curs unei oferte de la Gaziantep, grupare din prima ligă a Turciei.

Mihai Stoica: „Dacă Gigi face asta, va trebui să aducă pe cineva și în locul meu”

Conducătorul campioanei a declarat că își dorește să lucreze cu un antrenor străin. El a anunțat că, dacă Gigi Becali va instala una dintre variantele vehiculate astăzi, el va pleca de la echipă.

„Este exclus ce se scrie prin presă, ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, Toni Petrea, Dică. Nu, este exclus. Sunt excluse toate variantele astea.

Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Am lucrat și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias Charalambous. Mi-a mers bine, așa că astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua decizia, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.

Dacă Gigi decide să îi aducă pe unul dintre cei menționați în presă, atunci va trebui să aleagă din club și pe cineva în locul meu. Nu există un antrenor român în care să am încredere în momentul ăsta, dintre cei disponibili”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „ L-am sunat pe Elias”

Stoica a explicat și ce a vorbit cu Elias Charalambous, antrenorul care a fost înlocuit de Rădoi după ce ratase calificarea în playoff:

„Imediat cum am aflat de plecarea lui Mirea, l-am sunat pe Elias, pentru că a fost prima ideea care mi-a venit în cap și Gigi a acceptat. A fost o săptămână s-o studieze pe Lecce, la Di Francesco, iar acum este la Bournemouth.

Nu a refuzat, nu putea să-mi dea răspunsul pe loc. L-am rugat când ia o decizie să-mi spună.

(n.r. - Ați vorbit și cu Pintilii?) Nu. Am vorbit cu Elias. Mie-mi trebuie un antrenor cu licență PRO și un antrenor care știe ce să facă. Elias cunoaște echipa…

Pe mine mă interesează Elias, după aia vedem ce condiții pune el, dacă se întoarce să ne ajute măcar până în vară”.

