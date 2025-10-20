„Nu s-a întâmplat” Patrick Vieira a refuzat un club gigantic și regretă: „Nu voiam să plec” + Ce zice de echipa lui Mikel Arteta
Patrick Vieira FOTO: IMAGO
„Nu s-a întâmplat" Patrick Vieira a refuzat un club gigantic și regretă: „Nu voiam să plec" + Ce zice de echipa lui Mikel Arteta

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 17:58
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 17:58
  • Patrick Vieira (49 de ani), campion mondial cu Franța în 1998, regretă că a refuzat oferta celor de la Real Madrid.
  • De asemenea, actualul antrenor al celor de la Genoa crede că Arsenal poate câștiga Premier League după 21 de ani.

Patrick Vieira a făcut parte din lotul lui Arsenal care a câștigat ultimul titlul de campioană a Angliei din vitrina clubului, în sezonul 2003-2004.

Patrick Vieira, despre marele regret al carierei sale: „Eram prea fericit ca să părăsesc clubul”

Actualul antrenor al celor de la Genoa a fost dorit de Real Madrid, însă negocierile nu s-au concretizat și a rămas pe Emirates.

„Se întâmplă ca, în fotbal, uneori, să iei o decizie. Ai oportunități și iei o decizie. Eram prea fericit la Arsenal. Totul era foarte bine.

Eram acasă și nu voiam să plec atunci. Dacă mă uit în urmă la cariera mea, s-ar putea să fie unul dintre regretele mele: faptul că nu am mers la Real Madrid, atunci.

M-a sunat Real Madrid. Am avut o conversație cu președintele și nu s-a întâmplat (n.r. - transferul) din diverse motive.

Dacă ar fi ceva ce regret, aș spune asta. Eram prea fericit la Arsenal ca să părăsesc clubul atunci”, a spus Patrick Vieira, potrivit marca.com.

Patrick Vieira crede că Arsenal poate câștiga titlul: „Se apropie foarte mult de a fi o echipă campioană”

Fostul fundaș a analizat evoluția din ultimele sezoane a „tunarilor” și are încredere că pot câștiga titlul de campioană în Premier League după 21 de ani.

„Cred că Arsenal, în ultimii trei sau patru ani, se apropie foarte mult de a fi o echipă campioană. Și anul acesta, cu investiția pe care au făcut-o, sunt și mai aproape. Cred că vor fi foarte aproape de a câștiga titlul anul acesta”, a spus Patrick Vieira, conform sursei citate.

Antrenorul „grifonilor” a lăudat atitudinea pe care o arată jucătorii celor de la Arsenal:

„Nu cred, sincer, că Arsenal și-a pierdut pasiunea, pentru că atunci când am văzut echipa jucând, când am văzut pasiunea lui Mikel (n.r. - Arteta) pe banca de rezerve, există o dorință de a concura și de a câștiga”.

  • După 8 partide disputate din Premier League, Arsenal este lider, cu 19 puncte obținute. „Tunarii” se află la 3 puncte în fața ocupantei locului 2, Manchester City.

Patrick Vieira, campion mondial cu Franța și multiplu câștigător de Premier League cu Arsenal

Patrick Vieira a debutat, la nivel de seniori, pentru Cannes. Fundașul s-a impus rapid în lotul echipei din Nordul Franței și a fost transferat, în 1995, la 19 ani, de AC Milan.

Francezul a petrecut un singur an pe San Siro, în care a câștigat un titlu de campion al Italiei. Fundașul a fost cumpărat de Arsenal, club pentru care a devenit o figură emblematică.

Patrick Vieira a câștigat 11 trofee în perioada petrecută pe Emirates, dintre care 3 titluri de campion al Angliei. Fostul fotbalist a strâns 405 meciuri în tricoul londonezilor.

Tot în perioada în care se afla sub contract cu Arsenal, stoperul a câștigat Cupa Mondială din 1998, alături de Franța, după ce s-a impus, în finală, împotriva Braziliei, 3-0.

107 selecții
a strâns Patrick Vieira pentru echipa națională a Franței

