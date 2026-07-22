„Totul a pornit de la greșelile noastre” Mora a terminat meciul cu capul spart și a avut un mesaj în română pentru fani la final + Ce a spus portarul Popescu +9 foto
Foto: Sport Pictures
Liga Campionilor

„Totul a pornit de la greșelile noastre” Mora a terminat meciul cu capul spart și a avut un mesaj în română pentru fani la final + Ce a spus portarul Popescu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 23:03
  • Levski Sofia - U Craiova 1-0. Laurențiu Popescu (29 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) au reacționat după înfrângerea suferită de campioana României în prima manșă a „dublei” din turul 2 din Liga Campionilor.
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Oltenii nu au reușit să se impună în Bulgaria. Levski a câștigat grație golului marcat de Dimitrov, încă din minutul 8.

Calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor se va decide miercurea viitoare, pe 29 iulie, de la ora 20:30, pe „Oblemenco”.

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Levski - U Craiova 1-0. Laurențiu Popescu: „Am început meciul puțin mai slab”

Laurențiu Popescu, portarul Craiovei, speră că echipa sa va putea întoarce scorul în returul din Bănie și se va califica în turul următor al UCL.

„A fost un meci foarte greu, cum ne și așteptam. Din păcate am început meciul puțin mai slab și am luat gol minutul 8. Nu este nimic pierdut. Mai avem un meci acasă și sper să întoarcem scorul, cu un stadion plin.

Cred că a fost un meci foarte frumos, cu un public foarte frumos. Suntem obișnuiți și noi de acasă, dar nu cred că a contat foarte mult în meciul ăsta.

Nu vreau să compar echipele din România cu Levski. E o echipă foarte bună, o echipă cu mulți străini de calitate. S-a văzut și seara aceasta că au jucători buni, dar cred că le-am făcut față și cred că a fost echipa mai bună”, a declarat Laurențiu Popescu la Digi Sport.

Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures
Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures

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Carlos Mora: „Toată atenția noastră este îndreptată spre meciul cu Dinamo”

După înfrângerea suferită în fața lui Levski Sofia, Carlos Mora se gândește doar la derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa a doua a Ligii 1.

„Cred că a fost un meci bun. Poate că în prima repriză ei au dominat puțin jocul, însă în a doua repriză noi ne-am creat multe ocazii. Ei au fost periculoși pe contraatac, dar, din punctul meu de vedere, totul a pornit de la greșelile noastre.

Trebuia fie să degajăm mingea, fie să facem un fault sau orice altceva pentru a opri acele faze. Acum nu mai putem schimba nimic, meciul a trecut. Trebuie să muncim și să ne concentrăm pe următorul joc, pentru că urmează partida cu Dinamo.

Toată atenția noastră este îndreptată spre meciul cu Dinamo. Luăm fiecare meci pe rând și trebuie să lucrăm în continuare.

Eu cred că trebuie să ne gândim doar la noi. Pentru mine contează 100% echipa mea. Alături de oamenii noștri și de fanii noștri trebuie să facem tot posibilul să câștigăm acest meci, pentru a-i face fericiți pe ei și, bineînțeles, și pe noi.

Dar acum trebuie să ne concentrăm mai întâi pe meciul cu Dinamo, iar abia după aceea ne vom gândi la retur”, a precizat Carlos Mora la Digi Sport.

La interviul de la finalul meciului, Mora a apărut cu un bandaj pe cap, după ce a suferit o lovitură în timpul partidei:

Carlos Mora, bandajat la cap. Foto: captură Prima Sport 1 Carlos Mora, bandajat la cap. Foto: captură Prima Sport 1
Carlos Mora, bandajat la cap. Foto: captură Prima Sport 1

„Da, acum mă simt bine. În momentul în care am fost lovit am simțit ceva, apoi am văzut sângele, dar acum sunt bine. Probabil că voi merge după aceea la medic pentru un control”, a explicat Mora.

În încheiere, costaricanul Mora a fost rugat să transmită un mesaj în limba română pentru suporteri:

Hai, Craiova! Se poate! Se poate acasă, cu suporterii noștri! Hai, Craiova! Hai, Știința! Carlos Mora, jucător Craiova

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