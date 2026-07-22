Florin Tănase e precaut Căpitanul celor de la FCSB a dezvăluit avantajul celor de la FK Auda: „Mai bun decât al nostru”

Florin Tănase (31 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a vorbit despre „dubla” cu Auda, din turul doi preliminar al Conference League, și despre transferurile efectuate de roș-albaștri în această vară.

Prima manșă este programată joi, cu începere de la ora 20:45 și se va vedea în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

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Tănase s-a declarat încrezător înaintea debutului european, dar nu se așteaptă deloc la o „dublă” ușoară.

Florin Tănase: „Auda are un ritm de joc mai bun decât al nostru, nu va fi ușor!”

„Decarul” roș-albaștrilor susține că letonii pornesc cu un mic avantaj, deoarece au început sezonul încă din luna martie.

„Mă simt bine, încrezător, nerăbdător să începem un nou parcurs în Europa. Sper să îl începem cu dreptul. Cred că în ultimul timp nu mai putem spune că avem meciuri ușoare în Europa.

Toate echipele mici au crescut foarte mult, au progresat, au acces la informații și progresează de la an la an. Nu va fi un meci ușor.

E un mic avantaj (n.r. faptul că FK Auda este în mijlocul campionatului), pentru că au un ritm de joc mai bun decât al nostru. I-am analizat foarte puțin, azi îi vom analiza în amănunt și cred că vom fi pregătiți la ora meciului.

E o presiune suplimentară, trebuie să tratăm meciurile la victorie. Nici anul trecut, chiar dacă era acea plasă de siguranță, nu ne gândeam că e ok să picăm. Acum acesta este maximum, trebuie să ajungem în grupele Conference League.

Trebuie să câștigăm, pentru că jucăm acasă, avem suporterii în spatele nostru, acesta este avantajul nostru. Sperăm să câștigăm meciul tur și în retur să ne fie mai ușor.

Ne dă încredere victoria din campionat. Am obținut o victorie contra unei echipe cu care anul trecut nu am luat punct”, a declarat Florin Tănase, citat de sport.ro.

FOTO. Imagini de la antrenamentul celor de la FCSB de azi

Florin Tănase: „Jucătorii care au venit se integrează ușor-ușor ”

În această vară, FCSB a realizat cinci transferuri. Este vorba de Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Luca Stancu și Dylan Batubinsika.

Întrebat despre mutările realizate de roș-albaștri, Tănase consideră că noii veniți se vor adapta rapid la condițiile de la FCSB.

„Transferurile noi, jucătorii care au venit, ușor-ușor se integrează și ei, vor fi apți și pot fi utilizați. Va fi mai bine. Trebuie să joci meciurile cu cel mai bun 11 din primul minut și până în minutul 90”, a mai spus Tănase pentru sursa citată.

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