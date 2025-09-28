Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii

Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.

Campioana Sudanului a avut probleme de lot pentru duelul decisiv contra celor de la Jamus.

Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a reușit să se califice, după ce în tur a remizat contra lui Jamus, 0-0.

Al Hilal Omdurman se califică și Reghecampf își salvează postul de antrenor

Pe stadionul „Amaan” din Zanzibar, Al Hilal Omdurman a obținut calificarea în runda #2 a Ligii Campionilor Africii, după ce a învins pe Jamus, 1-0.

Golul victoriei a fost marcat de atacantul burundez Jean Girumugisha, în minutul 24, și a tranșat soarta calificării.

Al Hilal Omdurman va întâlni, în runda următoare a Ligii Campionilor Africii, pe Police FC, din Kenya. Manșa tur se va disputa pe 18 octombrie, la Nairobi.

Reghecampf și-a salvat postul de antrenor la trupa din Sudan, după ce a obținut calificarea. Până la acest meci, antrenorul înregistrase 2 victorii, 4 egaluri și o înfrângere.

2 puncte per meci este media rezultatelor lui Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman

Al Hilal Omdurman, probleme de lot pentru returul cu Jamus

Laurențiu Reghecampf a avut probleme de lot pentru partida cu retur cu Jamus. Nu mai puțin de șapte jucători ai lui Al Hilal Omdurman au fost indisponibili pentru duelul cu echipa din Sudanul de Sud.

Lista jucătorilor pe care Laurențiu Reghecampf nu i-a putut folosi:

Yasir Mozamil - aripă

Guessouma Fofana - mijlocaș defensiv

Mazen Simbo - fundaș stânga

Ismail Hassan - mijlocaș central

Ali Abdalla - atacant

Fakhri Suleiman - mijlocaș defensiv

Mazin Fadul - aripă

