Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii

- Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.
- Campioana Sudanului a avut probleme de lot pentru duelul decisiv contra celor de la Jamus.
Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a reușit să se califice, după ce în tur a remizat contra lui Jamus, 0-0.
Al Hilal Omdurman se califică și Reghecampf își salvează postul de antrenor
Pe stadionul „Amaan” din Zanzibar, Al Hilal Omdurman a obținut calificarea în runda #2 a Ligii Campionilor Africii, după ce a învins pe Jamus, 1-0.
Golul victoriei a fost marcat de atacantul burundez Jean Girumugisha, în minutul 24, și a tranșat soarta calificării.
Al Hilal Omdurman va întâlni, în runda următoare a Ligii Campionilor Africii, pe Police FC, din Kenya. Manșa tur se va disputa pe 18 octombrie, la Nairobi.
Reghecampf și-a salvat postul de antrenor la trupa din Sudan, după ce a obținut calificarea. Până la acest meci, antrenorul înregistrase 2 victorii, 4 egaluri și o înfrângere.
Al Hilal Omdurman, probleme de lot pentru returul cu Jamus
Laurențiu Reghecampf a avut probleme de lot pentru partida cu retur cu Jamus. Nu mai puțin de șapte jucători ai lui Al Hilal Omdurman au fost indisponibili pentru duelul cu echipa din Sudanul de Sud.
Lista jucătorilor pe care Laurențiu Reghecampf nu i-a putut folosi:
- Yasir Mozamil - aripă
- Guessouma Fofana - mijlocaș defensiv
- Mazen Simbo - fundaș stânga
- Ismail Hassan - mijlocaș central
- Ali Abdalla - atacant
- Fakhri Suleiman - mijlocaș defensiv
- Mazin Fadul - aripă