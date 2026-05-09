Chivu, iritat Tehnicianul român, după ce portughezul a comparat Interul din 2010 cu cel din prezent: „Asta e deja a patra întrebare despre Mourinho”

Lazio - Inter 0-3. Cristi Chivu (45 de ani) a reacționat după ultimele declarații ale lui Jose Mourinho.

„Nerazzurrii” s-au impus categoric la Roma, deși și-au adjudecat titlul încă din weekend-ul anterior, iar tehnicianul român a răspuns după comentariile fostului său antrenor, alături de care a cucerit „tripla” în 2010.

Cristi Chivu: „Nu există nicio comparație”

„The Special One” l-a felicitat pe Chivu după titlul câștigat, însă a subliniat că niciun jucător din actuala formație a lui Inter nu ar fi prins echipa în 2010.

„Va trebui să-l întrebați pe el despre ce a spus… Mie îmi place această echipă și am avut norocul să fac parte și din cealaltă. Sunt sigur că nu există nicio comparație. Vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani.

Sunt convins că atât Interul acela, cât și acesta aduc multă bucurie fanilor noștri, iar asta e cel mai important lucru.

Hai să vorbim despre ce am făcut anul acesta: am câștigat un Scudetto, avem o finală de jucat peste patru zile.

(n.r. întrebat despre eventuale mesaje primite de la Mourinho) Aș vorbi despre Kolarov sau despre alți antrenori pe care îi avem. Asta e deja a patra întrebare despre Mourinho. Ceea ce ne spunem rămâne între noi”, a declarat Chivu după meci, potrivit fcinter1908.it.

Întrebat despre evoluția lui Lautaro Martinez, care a reușit un gol și o pasă decisivă, Chivu a transmis:

„Toată lumea merită laude, nu doar el. Își pune sufletul în joc, este serios, încearcă mereu să dea tot ce are.

Totul se datorează și celorlalți care l-au pus în situațiile potrivite, care îl susțin să facă anumite lucruri. Un grup fantastic și o echipă fantastică, mă bucur pentru ei, pentru că merită”.

Miercuri, Chivu va lupta pentru event, în finala Cupei Italiei, tot împotriva lui Lazio, de la 22:00.

