Englezii îi acuză pe argentinieni Ce le reproșează foștii internaționali ai Angliei: „Jalnic! Ridicol!”

Leandro Paredes (32 de ani) a fost criticat de foștii internaționali englezi Joe Hart (39 de ani) și Wayne Rooney (40 de ani) după un moment controversat petrecut în prima repriză a semifinalei dintre Anglia și Argentina, câștigată de campioana mondială cu 2-1.

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Incidentul s-a produs după ce Elliot Anderson a primit un cartonaș galben pentru o intervenție asupra lui Lionel Messi.

Paredes, criticat dur după ce a încercat să obțină eliminarea lui Kane: „Jalnic”

Harry Kane, căpitanul Angliei, s-a apropiat de arbitrul Ismail Elfath pentru a discuta despre decizie și și-a acoperit pentru scurt timp gura cu mâna.

Paredes a observat gestul căpitanului englez și i-a atras imediat atenția arbitrului, cerând sancționarea adversarului, susțin englezii. „Centralul” american nu a dat însă curs protestelor și a lăsat jocul să continue.

Momentul a fost analizat în pauza partidei, la BBC Sport. Joe Hart, fostul portar al naționalei Angliei, a criticat reacția lui Paredes.

„Jalnic. Vorbea cu arbitrul. Încerca să se facă înțeles, iar pe teren este foarte dificil să comunici.

Harry Kane încerca doar să aibă o conversație personală cu arbitrul. Înțeleg, desigur, că vor face tot ce pot pentru a câștiga acest meci”, a declarat Hart, conform dailymail.com.

Momentul în care Harry Kane își acoperă gura în timpul discuției cu arbitrul. Foto: captură X / @TouchlineX

Wayne Rooney, fost mare atacant englez, a avut o reacție asemănătoare: „Cred că este ridicol”.

De ce Kane nu a încălcat regulamentul

La Campionatul Mondial din 2026 a fost introdusă posibilitatea eliminării unui jucător care își acoperă gura în timpul unei confruntări cu un adversar.

Măsura a fost adoptată pentru combaterea comportamentelor discriminatorii sau nepotrivite care ar putea fi ascunse prin acest gest.

Regula nu interzice însă acoperirea gurii în timpul unei discuții cu arbitrul. În plus, sancțiunea poate fi aplicată la aprecierea organizatorului și vizează situațiile de confruntare directă cu un adversar.

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