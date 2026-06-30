Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles

LeBron James (41 de ani) va pleca de la Los Angeles Lakers, dar își va continua cariera în NBA și în sezonul 2026-2027.

Starul american i-a informat pe cei de la Lakers că vrea să joace pentru o altă echipă.

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„Lebron James este unul dintre cei mai mari sportivi din istoria noastră.

Îi vom fi mereu recunoscători pentru cei 8 ani petrecuți la Lakers - inclusiv pentru titlul către care ne-a condus în 2020, în cele mai dificile circumstanțe posibile, și nenumăratele recorduri pe care le-a doborât în culorile mov și auriu.

Îi dorim numai bine pe viitor, pe teren și în afara lui. Va fi mereu prețuit în familia Lakers”, a fost declarația lui Jeanie Buss, președinte LA Lakers, pe pagina oficială a clubului, alături de mesajul „Mulțumim, Lebron”.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Știrea inițială

Shams Charania, jurnalist ESPN, a anunțat că LeBron își dorește să joace în altă parte și că echipa poate merge mai departe fără el.

LeBron James se desparte de Lakers

Decizia ar închide o perioadă de opt ani pentru LeBron la Lakers. James a ajuns la Los Angeles în 2018 și a câștigat titlul NBA în 2020, al patrulea din carieră, conform cbssports.com.

Golden State Warriors s-ar fi interesat în ultimele zile de situația starului de la Lakers. Warriors analizează și posibilitatea a-l aduce pe Anthony Davis.

Scenariul a devenit mai realist după ce Draymond Green a refuzat să-și prelungească automat înțelegerea cu Warriors pentru sezonul 2026-2027, una care i-ar fi adus aproximativ 24,3 milioane de euro.

Decizia lui Green le poate oferi celor de la Golden State mai multă libertate în bugetul de salarii, suficientă pentru a încerca să-l aducă pe LeBron James.

În cariera sa, acesta a mai jucat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers.

43.440 de puncte are LeBron James în NBA, record absolut al ligii. Ales primul în Draftul din 2003 de Cleveland Cavaliers, starul american a câștigat 4 titluri și 4 trofee de MVP

Top 10 marcatori din istoria NBA:

LeBron James - 43.440 de puncte

Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

Karl Malone - 36.928

Kobe Bryant - 33.643

Kevin Durant - 32.597

Michael Jordan - 32.292

Dirk Nowitzki - 31.560

Wilt Chamberlain - 31.419

James Harden - 29.339

Shaquille O’Neal - 28.596

În 2026, a devenit și al patrulea jucător din istorie care a trecut de 12.000 de pase decisive.

Ceilalți trei jucători care au trecut de 12.000 de pase decisive în NBA sunt:

John Stockton – 15.806 pase decisive

Chris Paul – 12.552

Jason Kidd – 12.091

LeBron James - 12.061

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