Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles

- LeBron James (41 de ani) va pleca de la Los Angeles Lakers, dar își va continua cariera în NBA și în sezonul 2026-2027.
- Starul american i-a informat pe cei de la Lakers că vrea să joace pentru o altă echipă.
20:30 LA Lakers au confirmat oficial plecarea lui Lebron
„Lebron James este unul dintre cei mai mari sportivi din istoria noastră.
Îi vom fi mereu recunoscători pentru cei 8 ani petrecuți la Lakers - inclusiv pentru titlul către care ne-a condus în 2020, în cele mai dificile circumstanțe posibile, și nenumăratele recorduri pe care le-a doborât în culorile mov și auriu.
Îi dorim numai bine pe viitor, pe teren și în afara lui. Va fi mereu prețuit în familia Lakers”, a fost declarația lui Jeanie Buss, președinte LA Lakers, pe pagina oficială a clubului, alături de mesajul „Mulțumim, Lebron”.
Știrea inițială
Shams Charania, jurnalist ESPN, a anunțat că LeBron își dorește să joace în altă parte și că echipa poate merge mai departe fără el.
LeBron James se desparte de Lakers
Decizia ar închide o perioadă de opt ani pentru LeBron la Lakers. James a ajuns la Los Angeles în 2018 și a câștigat titlul NBA în 2020, al patrulea din carieră, conform cbssports.com.
Golden State Warriors s-ar fi interesat în ultimele zile de situația starului de la Lakers. Warriors analizează și posibilitatea a-l aduce pe Anthony Davis.
Scenariul a devenit mai realist după ce Draymond Green a refuzat să-și prelungească automat înțelegerea cu Warriors pentru sezonul 2026-2027, una care i-ar fi adus aproximativ 24,3 milioane de euro.
Decizia lui Green le poate oferi celor de la Golden State mai multă libertate în bugetul de salarii, suficientă pentru a încerca să-l aducă pe LeBron James.
În cariera sa, acesta a mai jucat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers.
Top 10 marcatori din istoria NBA:
- LeBron James - 43.440 de puncte
- Kareem Abdul-Jabbar - 38.387
- Karl Malone - 36.928
- Kobe Bryant - 33.643
- Kevin Durant - 32.597
- Michael Jordan - 32.292
- Dirk Nowitzki - 31.560
- Wilt Chamberlain - 31.419
- James Harden - 29.339
- Shaquille O’Neal - 28.596
În 2026, a devenit și al patrulea jucător din istorie care a trecut de 12.000 de pase decisive.
Ceilalți trei jucători care au trecut de 12.000 de pase decisive în NBA sunt:
- John Stockton – 15.806 pase decisive
- Chris Paul – 12.552
- Jason Kidd – 12.091
- LeBron James - 12.061