Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale +23 foto
Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu
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Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 19:42
  • Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur, la câteva luni după startul lucrărilor pe amplasamentul fostei arene din Trivale.
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Construcții Erbașu, una dintre firmele implicate în proiect, a publicat noi imagini de pe șantier și a anunțat că lucrările avansează.

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Construcția stadionului „Nicolae Dobrin” avansează

Arena va fi construită pe locul vechiului stadion din Trivale, demolat în perioada 2023-2025.

Lucrările au început oficial în ianuarie 2026, iar termenul de execuție este estimat între 26 și 36 de luni.

În zona parcării, stâlpii sunt executați în proporție de 80%, iar la tribune și peluze se continuă armarea stâlpilor și execuția fundațiilor.

Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu
Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu

Galerie foto (23 imagini)

Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur. Foto: Facebook, @Constructii Erbasu
+23 Foto
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„Fiecare etapă de execuție adaugă o nouă piesă în conturarea unei arene care va duce mai departe moștenirea unei legende și va deveni un nou reper pentru oraș. Totodată, va fi prima arenă din România care va funcționa cu energie regenerabilă.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii Terra Gaz Construct, M.C. General Construct Alfa, Popp&Asociații și Graphic Studio.
Construim pentru viitor”, a notat SCC Erbașu, pe rețelele de socializare.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (9).jpg
Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (9).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (1).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (2).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (3).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (4).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (5).jpg
+18 Foto
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  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională

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