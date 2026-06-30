Noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești începe să prindă contur, la câteva luni după startul lucrărilor pe amplasamentul fostei arene din Trivale.

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Construcții Erbașu, una dintre firmele implicate în proiect, a publicat noi imagini de pe șantier și a anunțat că lucrările avansează.

Construcția stadionului „Nicolae Dobrin” avansează

Arena va fi construită pe locul vechiului stadion din Trivale, demolat în perioada 2023-2025.

Lucrările au început oficial în ianuarie 2026, iar termenul de execuție este estimat între 26 și 36 de luni.

În zona parcării, stâlpii sunt executați în proporție de 80%, iar la tribune și peluze se continuă armarea stâlpilor și execuția fundațiilor.

„Fiecare etapă de execuție adaugă o nouă piesă în conturarea unei arene care va duce mai departe moștenirea unei legende și va deveni un nou reper pentru oraș. Totodată, va fi prima arenă din România care va funcționa cu energie regenerabilă.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii Terra Gaz Construct, M.C. General Construct Alfa, Popp&Asociații și Graphic Studio.

Construim pentru viitor”, a notat SCC Erbașu, pe rețelele de socializare.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

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