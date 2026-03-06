„Am rezolvat ce era de rezolvat” Cosmin Olăroiu, prima reacție după ajutorul oferit românilor blocați în Dubai » Care e situația în Emirate +5 foto
„Am rezolvat ce era de rezolvat" Cosmin Olăroiu, prima reacție după ajutorul oferit românilor blocați în Dubai » Care e situația în Emirate

George Neagu
Publicat: 06.03.2026, ora 09:26
Actualizat: 06.03.2026, ora 09:27
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, a vorbit despre gestul său de a ajuta un grup de elevi și profesori din Suceava rămași blocați în Dubai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

La finalul săptămânii precedente, SUA și Israel au lansat un atac coordonat asupra Iranului. Liderii de la Teheran au ripostat și au atacat mai multe țări din împrejurimi, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

În urma acestor atacuri, autoritățile au închis spațiul aerian civil, iar un grup de 10 elevi și 4 profesori din Suceava au rămas blocați în Dubai.

Cosmin Olăroiu, după ce a ajutat românii blocați în Dubai: „Mă bucur că sunt bine”

După ce a observat cele întâmplate, Cosmin Olăroiu a decis să le achite cazarea și masa elevilor și profesorilor până în momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Tehnicianul român a oferit și o primă reacție cu privire la gestul său:

„Băiatul meu mi-a spus. Văzuse la știri că un grup de elevi a avut probleme. Am luat legătura cu domnul consul, știa de acel grup, și am mers împreună cu el la ei și am rezolvat ce era de rezolvat. Mă bucur că sunt bine.

Sunt niște copii, totuși, într-o țară străină. Familiile sunt în România, urmăresc la știri, nu știu ce se întâmplă, vă dați seama ce emoții, ce stare proastă poți să ai”, a spus Olăroiu, conform tvrinfo.ro.

Cosmin Olăroiu a venit și cu noi detalii referitoare la situația din acest moment din Emiratele Arabe Unite:

„În ultimul timp situația e OK. Este liniște și cred că ușor-ușor se reia cursul normal al vieții”.

Implicarea domnului Olăroiu este un gest de înaltă responsabilitate civică și solidaritate umană. Vreau să spun că această contribuție nu a fost doar ajutor material, ci și un puternic mesaj de susținere și speranță. Laura Salciuc, profesoară însoțitoare

Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava au reușit să plece din Emiratele Arabe Unite cu un autocar spre Oman, iar în România ajung cu un avion.

„Avem atenție deosebită și prioritate pentru grupurile de copii care au venit în excursii organizate împreună cu școala sau cu profesorii. În acest moment, în Emirate avem câteva sute de minori”, a spus Oana Ţoiu, ministrul de Externe.

FOTO. Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
+5 Foto
