Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a declarat că Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, ar fi primul jucător din Liga 1 pe care l-ar transfera la formația sa, dacă ar fi posibil.

Juri Cisotti a semnat cu FCSB la începutul anului 2025 și a devenit rapid unul dintre jucătorii indispensabili ai campioanei României.

Leo Grozavu: „Cisotti e primul jucător pe care l-aș aduce la Botoșani”

Prestațiile mijlocașului italian l-au impresionat și pe Leo Grozavu.

Antrenorul celor de la FC Botoșani a dezvăluit că, dacă ar avea putere, l-ar transfera pe jucătorul celor de la FCSB, considerându-l perfect pentru stilul său de joc.

„Cisotti! E un tip de jucător de care am avea mare nevoie la Botoșani. Face admirabil legătura între apărare și atac, e foarte bun defensiv, apare și la finalizare, înscrie, are contribuții ofensive.

Juri Cisotti într-un duel cu Dan Nistor/ Foto: sportpictures.eu

S-ar mula foarte bine pe jocul Botoșaniului!”, a declarat Leo Grozavu, citat de gsp.ro.

3 goluri și 8 pase decisive și-a trecut în cont Juri Cisotti în 34 de meciuri jucate pentru FCSB în acest sezon

Leo Grozavu: „Am riscat când am luat avionul din zbor”

Grozavu a fost întrebat și despre cum ar rezuma anul 2025 pe banca celor de la FC Botoșani:

„În primul rând, am pornit la drum cu această echipă pe ultima sută de metri, la mijlocul lunii ianuarie, când era pe un loc retrogradabil și deja plecată în cantonament. N-am stat foarte mult pe gânduri. Dacă aș fi făcut-o, probabil că n-aș fi ales să vin.

Dar totul s-a petrecut în viteză, cu o pregătire scurtă și meciuri grele. Sigur, am riscat când am luat-o din zbor, dar m-am bazat pe faptul că știam locul, mediul, oamenii. Altfel, nu făceam acest pas”, a adăugat Grozavu.

Antrenorul moldovenilor a fost întrebat și despre faptul că echipa sa a încheiat anul pe locul al 3-lea:

„Nu e rău, dar, dacă vrem să trecem la nivelul următor, trebuie să facem lucrurile mai atent, mai responsabil, fiindcă e destul de dificil.

Mai avem câte o « ieșire în decor» pozitivă, dar, de obicei, revenim mereu la problemele noastre și nu e în regulă.

Botoșaniul s-a zbătut, în general, în partea inferioară, s-a salvat la potou. Dar acum e altceva, pentru că, sus fiind, ne lovim de adversari foarte bine organizați din toate punctele de vedere, financiar, logistic. Nu e simplu!”, a concluzionat Grozavu pentru sursa citată.

