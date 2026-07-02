Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote +13 foto
Messi, verificat pe aeroportul din Miami. Foto: captură video
Campionatul Mondial

Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 14:49
  • Argentina a sosit la Miami pentru meciul cu naționala Capului Verde, vineri, în „16-imile” Mondialului. 
  • La îmbarcare, pe aeroportul din Kansas City, întreaga delegație sud-americană a fost verificată la sânge de vameși chiar pe pistă.
  • Ce l-a amuzat pe Leo Messi. Ce obiect i-au confiscat vameșii americani lui Cristian Romero. 
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S-a vorbit mult de controlul aspru făcut de vameșii americani tuturor delegațiilor la Campionatul Mondial.

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Și Messi verificat în detaliu pe pista aeroportului din Miami

De fiecare dată, la fiecare aeroport, jucătorii, antrenorii și oficialii sunt verificați la sânge chiar pe pistă, înainte să urce în avion.

Indiferent de numele echipei sau de numele vedetelor.

Argentina a sosit la Miami pentru duelul cu naționala Insulelor Capului Verde, vineri, în „16-imile” CM.

Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul
Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul

Galerie foto (13 imagini)

Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul
+13 Foto
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La îmbarcare, nici Leo Messi nu a scăpat. Acolo, pe pista aeroportului din Kansas City, cel mai mare fotbalist din istorie a fost așezat pe scaun, verificat, căutat de obiecte metalice. Iar micul său bagaj, desfăcut și analizat în detaliu.

De ce râdea Messi: vameșii i-au confiscat bricheta de grătar lui Romero

Totul a fost înregistrat de alt călător, care a postat videoclipul cu „La Pulga” în prim-plan.

La un moment dat, căpitanul selecționatei albiceleste a început să râdă în hohote.

Motivul: vameșii au descoperit bricheta de grătar a apărătorului Cristian Romero. I-au confiscat-o!

Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul
Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul

Galerie foto (13 imagini)

Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul Nici Messi nu a scăpat de controlul la sânge pe aeroporturile americane la Mondial. Râdea pentru că vameșii i-au confiscat lui Romero o brichetă de aprins grătarul
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Se știe cât de importante sunt momentele petrecute la grătar pentru jucătorii lui Lionel Scaloni și pentru argentinieni în general.

Operațiune de securitate ca la sosirea unui șef de stat

Argentina este cazată la un hotel din Fort Lauderdale, lângă Miami. Potrivit cotidianului argentinian Clarin, operațiunea de securitate din Florida a fost similară cu cea de la sosirea unui președinte. 

Urmăriți de două drone, sirene, reflectoare, multe mașini de patrulare și escortă de motociclete de la aeroport la hotel.

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