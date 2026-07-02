Vine Klopp?! Germania speră. Ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann, ce vrea federația și care e planul lui Jurgen Klopp

Germania nu acceptă eliminarea în „16-imi”, al treilea dezastru Mondial consecutiv.

Federația are un plan stabilit. Totul se leagă de Julian Nagelsmann și Jurgen Klopp.

Ce selecționer va avea naționala germană într-o situație de criză.

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Al treilea Mondial teribil pentru Germania. Naționala care a cucerit patru titluri în istorie (1954, 1974, 1990, 2014) nu poate depăși perioada critică după ce a fost ultima oară campioana lumii.

CM 2018 - eliminată din grupe (Joachim Low selecționer).

CM 2022 - eliminată din grupe (Hansi Flick).

CM 2026 - eliminată în „16-imi”, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay (Julian Nagelsmann).

Ce vrea Germania: „Plecarea lui Nagelsmann este iminentă”

Forul german (DFB) nu acceptă prăbușirea de la turneul final american.

„Nu ne putem preface pur și simplu că nu s-a întâmplat nimic”, a declarat președintele DFB, Bernd Neuendorf.

Federația are un plan precis, dar depinde de decizia antrenorului căutat.

Julian Nagelsmann, la flash-interviu după eliminarea de la Boston, spunând că nu se gândește la demisie. Foto: Imago

Nagelsmann va fi demis, chiar dacă ar vrea să continue. Tabloidul Bild susține că „plecarea lui este iminentă”.

Actualul selecționer, 38 de ani, mai are acord până în 2028. Contractul va fi reziliat și tehnicianul despăgubit.

Pleacă Nagelsmann, vine Klopp. Federația trebuie să plătească milioane pentru ambii

Cine vine în locul său? Un singur nume e dorit de întreaga Germanie.

Jurgen Klopp, 59 de ani, care a renunțat la meseria de antrenor în 2024 pentru a deveni directorul diviziei de dezvoltare a fotbalului la concernul Red Bull.

Jurgen Klopp are șanse mari să preia naționala Germaniei. Foto: captură video

Nu intenționează să revină la o echipă de club, dar ar accepta postul de selecționer al Mannschaftului.

Variantă despre care vorbește toată presa locală, confirmată și de Fabrizio Romano, expert în mercato, pe canalul său de YouTube.

Și la el se discută despre contract. Federația trebuie să plătească o sumă importantă pentru a-l „rupe” de Red Bull.

Ceea ce înseamnă că DFB va avea de achitat milioane de euro de două ori:

Pentru despărțirea de Nagelsmann.

Pentru aducerea lui Klopp.

Klopp: „Numele meu este menționat de fiecare dată”

Care a fost reacția inițială a lui Klopp? Întrebat imediat după înfrângerea Germaniei, acesta a încercat să ocolească subiectul.

„Înțeleg că numele meu este menționat de fiecare dată când se discută despre antrenorul echipei naționale.

Nu este momentul să abordăm cu adevărat acest subiect. Nu am nimic de spus”, a afirmat Klopp pentru Magenta TV.

A încheiat zâmbind: „Am un post care îmi place foarte mult acum. Din ce știu eu, nu e o funcție cu jumătate de normă”.

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