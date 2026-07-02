Renașterea veteranilor Belgia, calificată în „optimi” de jucătorii Generației de Aur. Au scris istorie în 2018, au stabilit recorduri acum!

Belgia, incredibil, de la 0-2 la 3-2 cu Senegal în prelungiri, în „16-imile” Mondialului. „Diavolii roșii” rezistă!

Șase jucători care au evoluat în campania semifinalei și locului 3 la CM 2018 fac parte și acum din lot.

Doi dintre ei, Lukaku și Tielemans, au înscris toate golurile contra Senegalului.

Două recorduri. Nicio echipă nu mai evitase eșecul la Mondial la 0-2 în minutul 85. Și nimeni nu mai marcase la CM în 120+5, ca Tielemans.

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Belgia nu a impresionat la acest Campionat Mondial, a suferit în primele două meciuri din grupe, a fost aproape eliminată în „16-imi” de Senegal, dar și-a revenit uluitor și se pregătește acum de optimile de finală!

Belgia, salvată de Generația de Aur la CM 2026

Selecționerul Rudi Garcia încearcă să le ofere ultimilor membri ai Generației de Aur o despărțire frumoasă de echipa națională.

„Diavolii roșii” au jucat însă dezamăgitor în seria G, două egaluri cu șansă și o singură victorie, în fața uneia dintre cele mai slabe echipe la CM 2026.

1-1 cu Egipt.

0-0 cu Iran.

5-1 cu Noua Zeelandă.

Și erau gata de întoarcerea acasă în „16-imi”. În minutul 85, Senegal (ultima formație care s-a calificat de pe locul 3 în grupe) îi conducea cu 2-0 și nimic nu părea să schimbe destinul flamanzilor și valonilor.

Psihic, păreau afectați puternic: căpitanul Tielemans și Trossard au fost aproape de bătaie pe teren, despărțiți de Raskin și Lukaku.

Au renăscut. Când nimeni nu se mai aștepta, au egalat în trei minute. 2-2.

Lukaku, golgheterul all-time (92), a deviat în plasă din careul mic (86), după centrarea lui Meunier.

Trossard a centrat, portarul senegalez a ratat mingea, și Tielemans a profitat (89)!

Tielemans a înscris cu capul după eroarea goalkeeperului senegalez. Era 2-2. Foto: Imago

Tot Tielemans a obținut un penalty în prelungiri (120), dictat cu ajutorul VAR , senegalezii nu au mai ieșit de pe teren ca la finala Cupei Africii (câștigată, apoi pierdută la „masa verde”). Tielemans a transformat. 3-2. Era minutul 120+5! Golul marcat cel mai târziu în istoria CM.

, senegalezii nu au mai ieșit de pe teren ca la finala Cupei Africii (câștigată, apoi pierdută la „masa verde”). Tielemans a transformat. 3-2. Era minutul 120+5! Golul marcat cel mai târziu în istoria CM. Lukaku și Tielemans, doi membri ai Generației de Aur.

Belgia va înfrunta în „optimi” SUA (2-0 cu Bosnia).

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Șase jucători din Generația de Aur sunt și acum în lotul Belgiei

La această competiție, sunt șase jucători care au făcut parte din Generația de Aur a Belgiei.

Cinci dintre ei se pregătesc de retragere:

Thibaut Courtois (portar, 34 de ani/113 selecții)

Thomas Meunier (apărător, 34/82/10 goluri)

Axel Witsel (mijlocaș, 37/138/12) - unicul care nu a jucat niciun minut acum.

Kevin De Bruyne (mijlocaș, 35/123/38)

Romelu Lukaku (atacant, 33/130/92)

Lukaku (stânga), al doilea său gol la acest Mondial. Foto: Imago

Singurul care ar mai putea evolua la următorul Mondial este Youri Tielemans (mijlocaș, 29/89/15).

Toți au fost în lotul naționalei la CM 2018, cea mai mare performanță a Belgiei la Mondial.

Locul 3, învinsă numai de Franța, campioana lumii, 0-1 în semifinale. Selecționer era spaniolul Roberto Martinez.

Belgia a fost trimisă acasă din grupe la CM 2022

În 2022, Belgia a suferit la turneul final din Qatar.

Tot cu Martinez pe bancă, a fost eliminată încă din grupe. Spre deosebire de CM 2026 însă, a avut în serie două echipe care au atins semifinalele acelui turneu, Croația și Maroc.

1-0 cu Canada.

0-2 cu Maroc.

0-0 cu Croația.

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