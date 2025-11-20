Cum l-a „răpit” Argentina pe Messi Povestea operațiunii care l-a împiedicat pe Leo să joace pentru Spania

Leo Messi, 38 de ani, 20 la naționala Argentinei, putea să evolueze pentru Spania.

Jose Pekerman povestește cum a aflat, declanșat și coordonat în 2004 „misiunea Messi”.

„La Pulga” a debutat în acel an pentru juniorii Argentinei. Începea magia sa la selecționata albiceleste .

Leo Messi este unul dintre cei doi zei ai istoriei fotbalului argentinian. El și Diego Maradona.

Joacă la naționala albiceleste de peste două decenii și, spre final, în ultimii ani, a cucerit cele mai prețioase trofee.

2022 a fost anul în care Messi a câștigat Cupa Mondială cu Argentina. Mai are două Copa America, în 2021 și 2024

Pekerman l-a promovat pe Messi la naționala mare a Argentinei

CM 2026 va fi al 6-lea lui turneu final global. Și va împlini 39 de ani chiar în timpul competiției, pe 24 iunie.

Dar a existat posibilitatea la începutul anilor 2000 ca Leo să nu evolueze pentru Argentina, ci pentru altă mare țară a fotbalului: Spania.

Jose Pekerman, 76 de ani, a fost selecționerul care l-a promovat pe Messi la naționala de seniori alb-albastră, pe 17 august 2005, la 2-1 în amicalul contra Ungariei de la Budapesta.

Deși a rămas un minut pe teren, fiind eliminat cum a intrat (64-65). „La Pulga” avea 18 ani, o lună și 24 de zile.

179 de goluri a influențat Messi (115 reușite, 64 de assisturi) în 196 de selecții pentru Argentina

Cum a dirijat Pekerman „operațiunea Messi”: „Nu mă puteam înșela”

Messi nu doar că a debutat la națională cu Pekerman pe bancă. Pekerman a fost cel care a declanșat și coordonat în 2004 operațiunea „răpirii” lui Leo din Spania, cu care urma să evolueze la CM U20. Mai ales datorită lui a ajuns să joace pentru Argentina.

Tehnicianul a povestit ce s-a întâmplat atunci la o reuniune organizată de cotidianul Ole, la Buenos Aires, o poveste preluată și de AS.

Messi, la CM U20, turneul câștigat de el cu Argentina, în 2005 Foto: Imago

„Când am părăsit naționala U20 a Argentinei (n.r. 2001, după șapte ani), stafful a continuat cu Hugo Tocalli. M-am dus în Europa să învăț și să-mi updatez cunoștințele.

În Spania, am primit informații despre Leo și turneul U17 din Finlanda la care participase cu selecționata iberică. Spaniolii mi-au zis că, dacă aveam acel copil, noi am fi câștigat.

I-am spus lui Tocalli că am fost uimit și că Messi era jucătorul viitorului. Nu mă puteam înșela. El era noul fenomen al fotbalului argentinian, o binecuvântare”, și-a amintit Pekerman.

La acea vreme, regulile FIFA precizau că, dacă un jucător evoluează o singură dată pentru naționala de juniori, nu mai putea schimba țara. Actele erau gata pentru Messi, care avea 18 ani și urma să joace la Mondialul U20 cu Spania. Atunci am lansat operațiunea Jose Pekerman, fost selecționer al Argentinei

Pekerman: „ M-am gândit că Messi va fi exact ca Maradona”

N-a uitat nimic din ce s-a întâmplat atunci. „Tocalli mi-a zis că are lotul pregătit pentru Campionatul Sud-American U20, care începea peste o lună.

I-am spus că nu vreau ca Messi să joace decât dacă este absolut necesar la acel turneu. Doar să intre pe teren într-un amical, Tocalli să semneze pentru lot și să trimită foile oficiale la FIFA.

Messi și Pekerman (stânga), la Mondialul de seniori din 2006. Primul lui turneu final Foto: Imago

Și totul era terminat. Spania dispărea pentru totdeauna”.

Pekerman l-a sunat și pe Julio Grondona: „Am discutat cu președintele federației, l-am anunțat că vreau să mă întorc și că trebuie să trimitem invitația Barcelonei”.

Am avut o viziune când l-am văzut, dar și noroc. M-am gândit că va fi exact ca Diego Maradona. I-am spus lui Don Julio să găsească orice adversar Jose Pekerman, fost selecționer al Argentinei

Messi, de la startul cu juniorii la titlul U20 și primul său Mondial de seniori

Pe 29 iunie 2004, Argentina U20 a înfruntat Paraguayul, s-a terminat 8-0 și, cel mai important, Messi l-a înlocuit pe Lavezzi după pauză și a înscris golul de 7-0, reușind și assistul pentru 5-0.

Un an mai târziu, pe 2 iulie 2005, Leo cucerea CM U20 cu naționala de juniori, „dublă” la 2-1 în finala contra Nigeriei.

Iar în 2006 participa la primul său Mondial de seniori. Selecționer, același Jose Pekerman.

