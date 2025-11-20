Fără fani la CM 2026? Două țări sunt în pericol , după decretul lui Trump
Donald Trump și trofeul Cupei Mondiale/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Fără fani la CM 2026? Două țări sunt în pericol, după decretul lui Trump

Alexandru Smeu
Publicat: 20.11.2025, ora 12:06
Actualizat: 20.11.2025, ora 12:15
  • Două selecționate calificate la CM 2026, riscă să nu aibă parte de susținerea propriilor fani în tribune, după decretul lui Donald Trump (73 de ani), președintele SUA. Detalii, în rândurile de mai jos.
  • Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Deși delegațiile lor vor putea intra în țară în ciuda faptului că se află pe lista națiunilor cu interdicții de imigrare, Haiti și Iran riscă să nu aibă fani în tribune la ediția de anul viitor, scrie mundodeportivo.com.

Fără fani la CM 2026? Haiti și Iran, în pericol, după decretul lui Trump

Decretul lui Donald Trump prevede că interdicția de imigrare exclude:

„Orice atlet sau membru al unei echipe sportive, inclusiv antrenori, persoane care efectuează activități de sprijin necesare și rude apropiate, care călătoresc pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice sau orice alt eveniment sportiv major”.

Haiti revine la Cupa Mondială pentru prima dată din 1974 încoace, în timp ce Iran va fi prezentă la turneul final pentru a patra oară consecutiv.

Decretul emis de Donald Trump

Pe 4 iunie, Donald Trump, președintele SUA, a emis un decret care prevede restricționarea intrării cetățenilor străini pentru a proteja Statele Unite de teroriștii străini și de alte amenințări la adresa securității naționale și a siguranței publice.

Haiti și Iran se află și ele printre țările menționate:

„Sute de mii de imigranți haitieni ilegali au invadat Statele Unite în timpul administrației Biden. Acest aflux dăunează comunităților americane prin crearea de riscuri acute de creștere a ratelor de depășire a permisului de ședere, de înființare de rețele criminale și de alte amenințări la adresa securității naționale.

După cum este bine cunoscut, Haiti nu are o autoritate centrală cu suficientă disponibilitate și diseminare a informațiilor necesare în domeniul aplicării legii pentru a se asigura că cetățenii săi nu subminează securitatea națională a Statelor Unite.

Intrarea în Statele Unite a cetățenilor din Haiti în calitate de imigranți și non-imigranți este suspendată în totalitate”, se arată în decretul lui Donald Trump, potrivit whitehouse.gov.

Cât despre Iran, sursa menționată notează:

„Iranul este un stat care sponsorizează terorismul. Iranul refuză în mod regulat să coopereze cu Guvernul Statelor Unite în identificarea riscurilor de securitate, este sursa unor acte teroriste semnificative în întreaga lume și, de-a lungul istoriei, a refuzat să-și accepte înapoi cetățenii expulzați.

Intrarea în Statele Unite a cetățenilor iranieni în calitate de imigranți și non-imigranți este suspendată în totalitate”.

Cele 42 de naționale calificate din 48, la CM 2026

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Washington. Câștigătoarele barajelor nu vor fi cunoscute atunci.

  • America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;
  • Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;
  • Oceania: Noua Zeelandă.

