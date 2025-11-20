Arrigo Sacchi, unul dintre marii antrenori peninsulari, prezintă clar situația sumbră de la naționala Italiei înaintea tragerii la sorți.

Tehnicianul în vârstă de 79 de ani spune ce ar trebui să facă pentru a-l ajuta pe Gennaro Gattuso să treacă la nivelul următor.

Italia va întâlni Irlanda de Nord pe teren propriu, în semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial, pe 26 martie.

Cinci zile mai târziu, dacă va învinge, va juca finala traseului său, în deplasare, cu câștigătoarea duelului Țara Galilor - Bosnia.

În preliminarii, squadra azzurra nu a avut nicio șansă în cursa pentru locul 1. Norvegia lui Haaland i-a arătat tabela: 7-1 tur-retur!

Așa a fost obligată Italia să dea iar baraj, ceea ce nu-i place.

Sacchi: „Să ne cunoaștem limitele, iar asta cere multă umilință”

Înaintea tragerii la sorți de la Zurich, unul dintre cei mai mari antrenori peninsulari a tras alarma asupra situației dificile a naționalei, chiar și cu Gennaro Gattuso selecționer.

Arrigo Sacchi a fost antrenorul marelui Milan al tripletei Van Basten - Gullit - Rijkaard Foto: Imago

„Trebuie să ne cunoaștem limitele, iar asta cere multă umilință. Să ne comportăm ca un profesor care îi învață alfabetul pe elevii din clasa întâi. Nu exagerez”, a declarat Arrigo Sacchi pentru Gazzetta dello Sport.

Faimosul tehnician, astăzi în vârstă de 79 de ani, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan în două sezoane succesive, 1988-1989 și 1989-1990, și vicecampion mondial cu naționala în 1994, a continuat explicația.

Aud vorbindu-se despre formațiuni, scheme, opțiuni de atac, dar înțelegem oare că trebuie să elaborăm temeinic conceptele de bază? Arrigo Sacchi, celebru antrenor italian

Sacchi: „În Italia, interesele personale și egoul înving întotdeauna”

Sacchi crede că doar dacă internaționalii stau mai mult timp împreună pot avansa la următorul nivel.

„Un cantonament la Coverciano ar fi foarte util. Gattuso ar putea petrece câteva zile lucrând cu echipa, redresând jucătorii după înfrângere, restabilindu-le echilibrul psihologic și corectând ce nu funcționează momentan” , a mai spus acesta.

Știe însă că nu va fi ușor să țină albaștrii într-un cantonament prelungit.

„Sunt sigur că, la o astfel de solicitare a antrenorului, cluburile ar opune rezistență.

Îmi amintesc bine bătăliile pe care a trebuit să le duc când eram selecționerul naționalei. În Italia, interesele personale și egoul înving întotdeauna”.

Oamenii nu vor să înțeleagă că a construi o echipă, iar o națională este doar atât, o echipă, necesită timp, răbdare și muncă serioasă Arrigo Sacchi, celebru antrenor italian

