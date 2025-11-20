„Învățăm alfabetul” O legendă a Italiei trage alarma asupra situației critice de la squadra azzurra
Nici Bastoni (stânga) și Frattesi împreună nu l-au putut bloca pe Haaland la Italia - Norvegia 1-4 Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Învățăm alfabetul” O legendă a Italiei trage alarma asupra situației critice de la squadra azzurra

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 11:23
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 21:21
  • Arrigo Sacchi, unul dintre marii antrenori peninsulari, prezintă clar situația sumbră de la naționala Italiei înaintea tragerii la sorți. 
  • Tehnicianul în vârstă de 79 de ani spune ce ar trebui să facă pentru a-l ajuta pe Gennaro Gattuso să treacă la nivelul următor. 

Italia va întâlni Irlanda de Nord pe teren propriu, în semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial, pe 26 martie. 

Cinci zile mai târziu, dacă va învinge, va juca finala traseului său, în deplasare, cu câștigătoarea duelului Țara Galilor - Bosnia.

Ce ne așteaptă la baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem
Citește și
Ce ne așteaptă la baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem

În preliminarii, squadra azzurra nu a avut nicio șansă în cursa pentru locul 1. Norvegia lui Haaland i-a arătat tabela: 7-1 tur-retur!

Așa a fost obligată Italia să dea iar baraj, ceea ce nu-i place.

Sacchi: „Să ne cunoaștem limitele, iar asta cere multă umilință”

Înaintea tragerii la sorți de la Zurich, unul dintre cei mai mari antrenori peninsulari a tras alarma asupra situației dificile a naționalei, chiar și cu Gennaro Gattuso selecționer.

Arrigo Sacchi a fost antrenorul marelui Milan al tripletei Van Basten - Gullit - Rijkaard Foto: Imago Arrigo Sacchi a fost antrenorul marelui Milan al tripletei Van Basten - Gullit - Rijkaard Foto: Imago
Arrigo Sacchi a fost antrenorul marelui Milan al tripletei Van Basten - Gullit - Rijkaard Foto: Imago

„Trebuie să ne cunoaștem limitele, iar asta cere multă umilință. Să ne comportăm ca un profesor care îi învață alfabetul pe elevii din clasa întâi. Nu exagerez”, a declarat Arrigo Sacchi pentru Gazzetta dello Sport.

Faimosul tehnician, astăzi în vârstă de 79 de ani, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan în două sezoane succesive, 1988-1989 și 1989-1990, și vicecampion mondial cu naționala în 1994, a continuat explicația.

Aud vorbindu-se despre formațiuni, scheme, opțiuni de atac, dar înțelegem oare că trebuie să elaborăm temeinic conceptele de bază? Arrigo Sacchi, celebru antrenor italian

Sacchi: „În Italia, interesele personale și egoul înving întotdeauna”

Sacchi crede că doar dacă internaționalii stau mai mult timp împreună pot avansa la următorul nivel.

„Un cantonament la Coverciano ar fi foarte util. Gattuso ar putea petrece câteva zile lucrând cu echipa, redresând jucătorii după înfrângere, restabilindu-le echilibrul psihologic și corectând ce nu funcționează momentan”, a mai spus acesta.

Știe însă că nu va fi ușor să țină albaștrii într-un cantonament prelungit.

„Sunt sigur că, la o astfel de solicitare a antrenorului, cluburile ar opune rezistență.

Îmi amintesc bine bătăliile pe care a trebuit să le duc când eram selecționerul naționalei. În Italia, interesele personale și egoul înving întotdeauna”.

Oamenii nu vor să înțeleagă că a construi o echipă, iar o națională este doar atât, o echipă, necesită timp, răbdare și muncă serioasă Arrigo Sacchi, celebru antrenor italian

Citește și

3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!
Nationala
09:00
3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!
Citește mai mult
3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala
Nationala
21:30
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala
Citește mai mult
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
Campionatul Mondial tragere la sorti italia romania Arrigo Sacchi baraj
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share