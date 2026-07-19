„E un coșmar!” Povestea emoționantă a lui Marc Cucurella, omul care trebuie să-l anihileze pe Messi în finala Mondialului

Marc Cucurella, 27 de ani, a crescut în La Masia, celebra academie a Barcelonei, dar va fi jucătorul lui Real Madrid de anul viitor.

Fundașul spaniol a trecut prin momente foarte grele după nașterea primul său copil, Mateo.

Cucurella spune că să joci împotriva lui Messi, pe care-l cunoaște din zilele de la La Masia, e un „coșmar”.

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Unul dintre cele mai interesante dueluri, dacă nu cumva chiar cel mai, din finala Campionatului Mondial, va fi cel dintre Cucurella, recent transferat la Real Madrid de la Chelsea, și Leo Messi.

Dacă despre ultimul știm foarte multe, Cucurella e, nu un necunoscut, un fotbalist care nu a fost prea mult în lumina reflectoarelor. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a început fotbalul cu cel de sală, la echipa FS Alella, din Barcelona. La 8 ani, scouterii celor de la Espanyol l-au remarcat și i-au propus să vină la academia lor, acolo unde a învățat fotbalul 11 contra 11.

A început la Espanyol, a trecut pe la Barca, acum e la Real

După șase ani petrecuți la Espanyol, Cucurella a trecut în curtea marii rivale, Barcelona, pregătindu-se în cadrul celebrei La Masia. Viteza, agresivitatea, determinarea l-au făcut să se impună repede în echipele de juniori ale catalanilor. În octombrie 2017, Marc a debutat pentru Barca, jucând contra celor de la Murcia într-un meci din Cupa Spaniei. Anul următor, pentru că postul său era ocupat de Jordi Alba, a preferat să plece, sub formă de împrumut, la Eibar.

Sub conducerea antrenorului Jose Mendilibar, Cucurella a avut un sezon excelent, jucând 31 de partide, majoritatea ca mijlocaș stânga. Mai mult, a și marcat un gol în poarta Barcelonei, în partida retur din campionat.

65.8 milioane de euro a plătit Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella

Catalanii nu au simțit potențialul lui Marc, așa că l-au cedat, pentru șase milioane de euro, anul următor, la Getafe. După două sezoane petrecute sub comanda lui Jose Bordalas, Cucurella, titular indiscutabil în trupa „Los Azulones”, a prins un contract la Brighton, în Premier League.

Vitalitatea și agresivitatea sa, perfecte pentru fotbalul insular, l-au adus în atenția marilor cluburi engleze după numai un an petrecut pe „American Express Stadium”.

Chelsea a câștigat licitația și și-a asigurat, pentru o sumă considerabilă, serviciile spaniolului. Patru ani a petrecut Cucurella pe „Stamford Bridge”, până când Jose Mourinho l-a sunat pentru a-l întreba dacă e gata să se întoarcă acasă, de data aceasta în Madrid, pentru a juca la Real. Marc a răspuns „da”.

Marc Cucurella: „Totul e mai greu”

Înainte de a-și da acordul, Cucurella, care are trei fii, a căutat școli specializate pentru ca Mateo, cel mai mare dintre copii, diagnosticat cu autism, să poată învăța.

Spaniolul a trecut prin momente foarte grele imediat după transferul său la Chelsea, pentru că Mateo plângea tot timpul când trebuia să meargă la o școală normală, acolo unde era victima bullying-ului.

„Nimeni nu te învață cum să fii părinte, mai ales când ai primul copil cu nevoi speciale”, spunea fotbalistul.

Există și o parte negativă. Totul este mai greu, totul este mai dificil. Dar există și o parte pozitivă. Când reușești ceva, chiar și un simplu pas înainte, asta îți aduce mult mai multă satisfacție. Marc Cucurella, fotbalist Real Madrid

După ce Marc și soția sa, Claudia, au găsit o școală pentru elevi diagnosticați cu autism, lucrurile au devenit mai ușoare. „Am început să-l înțelegem mai bine pe Mateo, am învățat să comunicăm cu el”.

De altfel, Cucurella învață și acum, deși, uneori, emoțiile îl copleșesc. Pe când juca la Chelsea, Marc a stat de vorbă cu un copil, diagnosticat și el cu autism, la un eveniment media.

Acesta îi spune ce îl face fericit, ce îl liniștește atunci când se simte copleșit, și cum Cucurella poate folosi aceleași abordări pentru a le folosi cu Mateo. Marc, vizibil emoționat, scoate o foaie de hârtie și notează fiecare sfat pe care i-l dă puștiul, apoi izbucnește în lacrimi.

“The rich also cry” 💔



A young autistic boy shared tips with Marc Cucurella on how he could make his autistic son, Mateo, happy.



Cucurella quietly wrote everything down… and he broke down in tears after thinking about everything he has gone through🥹 pic.twitter.com/2KfBnyg8QZ — carter🌚 (@carter8f) June 29, 2026

Marc Cucurella: „E un coșmar”

Omul care va trebui să-l stopeze pe Messi în finala Campionatului Mondial, adversarul său direct, e Marc Cucurella. Un exemplu de dinamism, vitalitate, agresivitate contra geniului și experienței celui mai bun fotbalist al planetei.

Fundașul spaniol a fost impecabil de-a lungul turneului, făcând doar 8 (!) faulturi în cele șapte meciuri de până acum, și primind un singur cartonaș galben (în meciul cu Franța).

În primele șase partide, Cucurella nu a încercat nicio deposedare, pentru că nu a avut nevoie. Plasamentul și agilitatea sa nu l-au dus în postura de a avea nevoie de un tackling pentru a îndepărta pericolul.

De abia în partida contra Franței, care are jucători excelenți în atac, Marc a încercat două deposedări. Și le-a reușit pe ambele.

Să joci împotriva lui e un coșmar. Crezi că ai o dispunere tactică perfectă, crezi că ai acoperit toate spațiile, iar apoi el schimbă ritmul sau găsește o pasă pe care nimeni altcineva din stadion nu a văzut-o. Nu-l poți opri; nu-ți rămâne decât să speri că are o zi proastă. Marc Cucurella, fotbalist Real Madrid

Messi, chiar și la 39 de ani, când viteza de deplasare nu mai e aceeași ca în urmă cu 10 ani, rămâne un fotbalist care vede fotbalul altfel decât toți ceilalți. Iar asta, plus respectul pe care i-l poartă Cucurella, l-ar putea pune în dificultate pe spaniol.

„Când eram la Barcelona, era ceva incredibil să-l văd antrenându-se în fiecare zi. Face lucruri pe care nici măcar pe consolele video nu le vezi. Te uiți la el și te întrebi cum de îi funcționează creierul atât de repede”, spunea Cucurella despre Messi.

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