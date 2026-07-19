Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Drake (Foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 10:48
  • Rapperul american Drake (39 de ani) a pariat 1,5 milioane de dolari pe victoria Argentinei în finala CM 2026.
  • Vor reuși Leo Messi și colegii săi să rupă „blestemul lui Drake”? Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
  • Spania - Argentina va avea loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Argentina va disputa a doua finală consecutivă de Mondial, iar o vedetă din SUA le dă emoții suplimentare fanilor selecționatei lui Lionel Scaloni.

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Va fi lovită Argentina de „blestemul lui Drake”?

Vineri, Drake a dezvăluit pe Instagram că a pariat pe o victorie a Argentinei împotriva Spaniei în 90 de minute. Dacă pronosticul său se va adeveri, rapperul va face un profit de aproape 3,7 milioane de dolari.

„Cum era vorba aia??? Mai mult noroc data viitoare… Atât am avut de zis”, a scris Drake, alături de o captură cu biletul său și o fotografie în care Messi ridică trofeul mondial.

FOTO: Instagram @champagnepapi FOTO: Instagram @champagnepapi
FOTO: Instagram @champagnepapi

Fanii s-au amuzat în secțiunea de comentarii:

  • „Se pare că Messi nu va câștiga 2 din 2”
  • „Slavă Domnului, acum chiar e posibil ca Argentina să piardă din cauza asta”
  • „Felicitări, Spania!!!”

Starul american a pariat pe un triumf al Argentinei în 90 de minute și în finala CM 2022.

„Pumele” au cucerit trofeul, însă victoria în fața Franței a venit la loviturile de departajare, astfel că Drake a rămas fără 1 milion de dolari.

Aleșii lui Drake, mai mereu pierzători

În ultimii ani, Drake le-a adus mai degrabă ghinion celor pe care i-a susținut public.

În februarie, Drake a pierdut 1 milion de dolari după înfrângerea suferită de New England Patriots în fața celor de la Seattle Seahawks în Super Bowl, finala campionatului de fotbal american.

Și Jannik Sinner a fost lovit de „blestemul” rapperului, fiind învins de Carlos Alcaraz în finala US Open 2025, după un pariu al americanului în valoare de 300.000 de dolari pe triumful italianului.

1,56 milioane de dolari
sunt pierderile acumulate de Drake din pariuri sportive. Are un procentaj de câștig de 36,8% (32 din 87), potrivit TheDrakeCurse.com

Pariurile pe cricket i-au adus cei mai mulți bani lui Drake (profit de 1 milion de dolari), însă acesta pare că nu se pricepe la fel de bine la fotbal, pierderile sale fiind estimate la peste 1,9 milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, Drake a pariat cel mai des pe meciuri din UFC: 14,45 milioane de dolari mizați în 26 de pariuri.

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