Toast de 22.000 de euro Marcos Llorente sărbătorește cu un vin rar înainte de revenirea în naționala Spaniei

Marcos Llorente (30 de ani), mijlocașul echipei Atletico Madrid, a atras atenția în mediul online după ce a publicat o imagine alături de iubita sa.

Detaliul care a atras atenția a fost sticla de vin Romanee-Conti 1995, evaluată la aproximativ 22.000 de euro.

Fotbalistul a fost convocat în naționala Spaniei, după ce mai mulți jucători, printre care Carvajal, Fabian, Nico Williams, Fermin și Gavi, s-au accidentat.

Fotbalistul care a adunat 261 de meciuri în tricoul lui Atletico Madrid, pentru care a marcat 34 de goluri și a oferit 40 de pase decisive, are un salariu de aproximativ 77.000 de euro pe săptămână, ceea ce înseamnă un venit anual net de circa 4 milioane de euro, fără a include eventualele bonusuri, conform capology.com.

Marcos Llorente sărbătorește cu un vin rar revenirea în naționala Spaniei

„De ceva timp folosesc acest loc ca un album de amintiri și astăzi, în ciuda celor întâmplate ieri (n.r. - remiza cu Celta Vigo, scor 1-1), trebuia să sărbătoresc ceva personal. Pentru că, la final, ceea ce contează cu adevărat sunt cei dragi, iar a împărtăși momente cu ei este un dar care nu are preț.

Sărbătoritul nu mă face mai puțin profesionist, dimpotrivă: îmi amintește că am învățat să separ lucrurile și să ofer fiecărui moment spațiul său.

În ceea ce privește sănătatea, sigur că știu că vinul nu este ideal pentru mine, nu sunt prost. Totuși, ceea ce îmi oferă deschiderea unei sticle alături de familia mea: conversații, îmbrățișări, amintiri, este infinit mai valoros decât orice aspect negativ.

Și, ca în toate în viață, succesul stă în echilibru. Astăzi sărbătoresc cu recunoștință, conștiență și cu inima deschisă.

Nu uit privilegiul de a putea experimenta vinuri de acest fel, nici norocul de a avea alături pe cine să le împărtășesc”, a notat sportivul, pe rețelele de socializare.

De asemenea, l-a citat pe prietenul său, scriitorul Carlos Stro, pentru a le explica fanilor că gestul său are o semnificație specială și nu este făcut doar de dragul consumului de alcool.

Un mare prieten a spus odată: „Cei care beau pentru a bea, fără a face acest act sacru, vor experimenta otrava. Cei care beau pentru a întări o dorință adevărată de transformare, de a fi, pentru a hrăni credința, speranța și iubirea, atunci pot găsi scopul acestei substanțe cosmice” Marcos Llorente

Fotbalistul a făcut postarea înainte să fie făcut public lotul cu fotbaliștii care au fost convocați în naționala Spaniei.

Ultima sa apariție pentru naționala Spaniei a fost într-un amical cu Andorra, în iunie 2024, când a evoluat timp de 45 de minute, dar a ratat EURO 2024.

Înainte de meciul cu Andorra, a jucat în înfrângerea cu Maroc, 0-3 la loviturile de departajare, în cadrul Cupei Mondiale 2022.

Accidentările lui Lamine Yamal, Rodri, Carvajal, Fabian, Nico Williams, Fermin și Gavi au deschis calea pentru revenirea lui Marcos Llorente în lot, dar și a unor jucători precum Pablo Barrios sau Borja Iglesias.

Elevii lui Luis de la Fuente vor juca împotriva Georgeiei pe 11 octombrie și vor întâlni Bulgaria pe 14 octombrie.

Marcos Llorente a savurat un vin evaluat la peste 20.000 de euro

Romanee-Conti 1995 este una dintre cele mai rare și râvnite ediții ale Domaine de la Romanee-Conti (DRC), o casă de vinuri franceză renumită pentru calitatea și tradiția sa, conform marca.com.

Cu doar 25 de hectare de vii Grand Cru în regiunea Côte de Nuits, producătorul realizează un număr extrem de limitat de sticle în fiecare an, ceea ce justifică prețurile care depășesc zeci de mii de euro.

În prezent, sticla de Romanee-Conti 1995 este evaluată la circa 22.000 de euro și este privită atât ca vin, cât și ca investiție și simbol al statutului social, conform sursei citate.

41,5 mii de aprecieri a adunat postarea fotbalistului de la Atletico Madrid, în 21 de ore de la momentul în care a făcut postarea

Marcos Llorente câștiga 10.000 de euro la Real Madrid

Marcos Llorente este fiul lui Paco Llorente (60 de ani), și el fost jucător la Atletico Madrid și Real Madrid.

Când Marcos Llorente a părăsit-o pe Real Madrid, în sezonul 2019-2020, salariul său aproape s-a dublat, de la 10.500 de euro la 19.500 de euro pe săptămână, conform capology.com.

Pe măsură ce a devenit tot mai important în echipa lui Diego Simeone, fotbalistul a ajuns să câștige 77.000 de euro pe săptămână.

Cu Atletico Madrid, spaniolul a reușit să câștige doar un trofeu, campionatul Spaniei în sezonul 2021-2022.

25 de milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

