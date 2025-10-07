Povestea retragerii lui Brolin Suedezul care a marcat în poarta României la CM 1994 a explicat de ce a renunțat la fotbal la doar 28 de ani

Tomas Brolin (55 de ani), fostul atacant suedez, a vorbit despre motivele pentru care s-a retras din fotbal la 28 de ani.

Brolin a înscris împotriva României la Campionatul Mondial din 1994 și s-a clasat pe locul 4 în cursa pentru Balonul de Aur.

Brolin a cucerit Cupa Italiei (1991-1992), Cupa Cupelor și Supercupa UEFA în 1993, precum și Cupa UEFA (1994-1995) alături de Parma, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Leeds United, Zurich și Crystal Palace.

Brolin a explicat de ce s-a retras la doar 28 de ani: „Viața e prea scurtă pentru lucruri plictisitoare”

Fotbalistul a explicat motivul retragerii sale la doar 28 de ani, vârstă la care mulți jucători sunt considerați a fi în plină maturitate sportivă.

„Eram sincer obosit să mă antrenez în fiecare zi și aveam alte proiecte în minte. Am fost mereu foarte curios. Un bărbat s-a apropiat de mine. Era un personaj ciudat: un inventator.

Mi-a prezentat noua sa idee de aspirator. Am fost pur și simplu atras și împreună cu el am deschis o companie. A fost impulsul care mi-a luat dorința de a mă mai întoarce pe teren.

Viața este prea scurtă pentru lucruri plictisitoare, iar eu eram mulțumit de cariera mea de fotbalist”, a declarat suedezul, conform ilmessaggero.it.

Îmi lipsesc multe lucruri din acea perioadă: bucătăria italiană, meciurile de tenis cu prietenul meu Giampiero Alinovi și duelurile de ping-pong cu Gianfranco Zola. Îl învingeam des. Aveam masă la mine acasă și petreceam ore întregi provocându-ne unul pe altul. Așa s-a născut o frumoasă prietenie care durează și astăzi. Tomas Brolin

Tomas Brolin: „ M-am clasat pe locul 4 în topul Balonului de Aur. Nu-i rău. Nu?”

Tomas Brolin este un nume familiar pentru fanii fotbalului din România. Atacantul a marcat golul de 1-0 împotriva „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 1994, după o fază care a păcălit apărarea română.

Atunci, Suedia a eliminat echipa națională a României în sferturile de finală, după ce scorul a fost 2-2 în 120 de minute, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare (4-5).

„Cu Suedia am ajuns pe locul trei la Cupa Mondială din 1994. Și în acel an m-am clasat pe locul patru în topul Balonului de Aur, după Stoichkov, Roberto Baggio și Paolo Maldini. Nu-i rău, nu?”

După fotbal, Brolin s-a apucat de poker: „Sunt calm, la fel ca pe teren”

Brolin a încercat inclusiv să joace poker profesionist și chiar a participat în turneele European Poker Tour a terminat pe locul 23 la Praga și pe 38 la Monte Carlo, conform pokerdb.thehendonmob.com.

„Din întâmplare, am început să joc cu prietenii din Stockholm, mi-a plăcut și, partidă după partidă, am ajuns în marile săli de cazino din Las Vegas.

Cum sunt ca jucător de poker? Calm, la fel ca pe teren. Puteam avea cărți excelente sau cărți slabe, dar nu lăsam nimic să se vadă pe față. Încercam să studiez adversarii. Jocul constă mai ales în asta.

Totuși, și acest mediu m-a obosit. Uneori mă întreb: nu sunt prea neliniștit? Problema este că am mereu nevoie de noi provocări”, a mai declarat fostul fotbalist.

El a apărut și într-un videoclip al lui Dr. Alban, alături de alți sportivi suedezi celebri, printre care și tenismenul Bjorn Borg, care s-a retras la fel de surprinzător.

