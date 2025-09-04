Hamilton, ironizat Fostul șef al Formulei 1, atac la adresa pilotului Ferrari: „Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige”
Lewis Hamilton FOTO: Imago
Hamilton, ironizat Fostul șef al Formulei 1, atac la adresa pilotului Ferrari: „Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige”

Gabriel Neagu
Publicat: 04.09.2025, ora 12:36
Actualizat: 04.09.2025, ora 12:38
  • Lewis Hamilton (40 de ani) a fost ironizat de Bernie Ecclestone (94 de ani), fost șef al Formulei 1, după ce a abandonat Marele Premiu al Olandei.
  • Pilotul din Regatul Unit nu a câștigat nicio cursă de când a semnat cu Ferrari.

Lewis Hamilton traversează o perioadă dificilă de când a semnat cu Scuderia și e aspru criticat.

Bernie Ecclestone, ironie la adresa lui Lewis Hamilton

Unul dintre contestatarii lui Hamilton este Bernie Ecclestone, un magnat britanic care a condus Formula 1 timp de 40 ani. Omul de afaceri l-a ironizat pe conaționalul său.

„Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige o cursă decât are Hamilton să devină din nou campion mondial”, a spus Ecclestone pentru f1-insider, potrivit marca.com.

În acest moment, Hamilton ocupă locul 6 în clasamentul piloților din Formula 1, cu 109 puncte acumulate. Britanicul nu a câștigat nicio cursă și nu a terminat în nicio întrece din acest sezon pe podium.

În plus, a primit o penalizare de cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu al Italiei, care va avea loc la Monza.

Lewis Hamilton nu a terminat cursa din Olanda

Pentru Lewis Hamilton, Marele Premiu al Olandei a consemnat o nouă dezamăgire a sezonului. Pilotul s-a izbit de parapet și nu a putut termina Grand-Prix-ul.

„În general, am simțit că merge bine. Am avut un ritm bun în comparație cu Charles Leclerc (n.r. coechipierul său de la Ferrari), iar pneurile mele erau încă în regulă.

Partea din spate începea să se miște puțin… Am ajuns la virajul 3 și am clacat și nu am mai putut să o recuperez”, a spus Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Același deznodământ a fost și pentru Charles Leclerc. Monegascul a fost lovit de Kimi Antonelli și a trebuit să se retragă din competiție.

Nu este ceva normal pentru mine să mă prăbușesc în urma unei curse. Nu pot spune prea multe despre asta. Lewis Hamilton, pilot Ferrari

Cursa a fost câștigată de Oscar Piastri, liderul clasamentului general al piloților. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Isack Hadjar.

Clasamentul piloților din Formula 1 după Marele Premiu al Olandei:

  1. Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
  2. Lando Norris (McLaren) 275 puncte
  3. Max Verstappen (RedBull) 205 puncte
  4. George Russell (Mercedes) 184 puncte
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 151 puncte
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109 puncte
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64 puncte
  8. Alexander Albon (Williams) 64 puncte
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37 puncte
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37 puncte
  11. Lance Stroll (Aston Martin) 32 puncte
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30 puncte
  13. Esteban Ocon (Haas) 28 puncte
  14. Pierre Gasly (Alpine) 20 puncte
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 20 puncte
  16. Oliver Bearman (Haas) 16 puncte
  17. Carlos Sainz Jr. (Williams) 16 puncte
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14 puncte
  19. Yuki Tsunoda (RedBull) 12 puncte
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0 puncte
  21. Jack Doohan (Alpine) 0 puncte

Lewis Hamilton bernie ecclestone Scuderia Ferrari ironie
