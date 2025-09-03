- Un nou moment șocant a avut loc la US Open. După ce un multimilionar i-a furat șapca unui copil, un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP).
Incidentul s-a petrecut la finalul meciului dintre Sinner și Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1 pentru sportivul italian.
Un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner, la US Open
La finalul partidei din optimile turneului de la Flushing Meadows, un eveniment neplăcut l-a avut în centrul atenției pe liderul clasamentului ATP.
Un bărbat a încercat să fure din rucsacul italianului, în timp ce acesta oferea autografe fanilor.
Cel care a încercat să îl jefuiască pe Sinner nu a ținut cont de agentul de pază care era alături de sportiv și a încercat să desfacă fermoarul rucsacului purtat de italian.
Vigilent agentul de pază l-a oprit imediat pe hoț. Ulterior, Sinner nu a mai oferit poze și autografe fanilor, alegând să părăsească în grabă terenul.
US Open, o competiție acaparată de scandaluri
Ediția din 2025 a turneului de la Flushing Meadows a fost una de-a dreptul acaparată de evenimente reprobabile.
Primul eveniment reprobabil a avut loc la partida dintre Medvedev și Bonzi, atunci când, în încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, sportivul rus a creat haos în arena, fiind deranjat de faptul că fotograful partidei a vrut să părăsească terenul.
Ulterior, Leandro Riedi a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.
„A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară»”, i-a spus Riedi arbitrului.
Ultimul eveniment reprobabil a avut loc după meciul dintre Khachanov și Majchrzak, atunci când polonezul a vrut să-i facă un cadou unui copil, însă un bărbat s-a băgat în față și i-a smuls șapca din mână.
Multimilionarul polonez, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje și apropiat al tenisului a fost cel care i-a furat șapca tânărului suporter.