Un nou moment șocant a avut loc la US Open. După ce un multimilionar i-a furat șapca unui copil, un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP).

Incidentul s-a petrecut la finalul meciului dintre Sinner și Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1 pentru sportivul italian.

La finalul partidei din optimile turneului de la Flushing Meadows, un eveniment neplăcut l-a avut în centrul atenției pe liderul clasamentului ATP.

Un bărbat a încercat să fure din rucsacul italianului, în timp ce acesta oferea autografe fanilor.

Cel care a încercat să îl jefuiască pe Sinner nu a ținut cont de agentul de pază care era alături de sportiv și a încercat să desfacă fermoarul rucsacului purtat de italian.

Vigilent agentul de pază l-a oprit imediat pe hoț. Ulterior, Sinner nu a mai oferit poze și autografe fanilor, alegând să părăsească în grabă terenul.

Este tipo es tan inteligente como para querer robarle algo a Sinner de su propia mochila en medio del estadio.



🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/EOoT7WgIZw — José Morón (@jmgmoron) September 2, 2025

US Open, o competiție acaparată de scandaluri

Ediția din 2025 a turneului de la Flushing Meadows a fost una de-a dreptul acaparată de evenimente reprobabile.

Primul eveniment reprobabil a avut loc la partida dintre Medvedev și Bonzi, atunci când, în încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, sportivul rus a creat haos în arena, fiind deranjat de faptul că fotograful partidei a vrut să părăsească terenul.

Ulterior, Leandro Riedi a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.

„A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară»”, i-a spus Riedi arbitrului.

Leandro Riedi : "Ferme-la, mec ! Il a juste parié sur moi. Maintenant, si je perds, il va m'envoyer des messages. Je ne veux pas le voir, sors-le du court.



Si je perds, il va m'écrire tu es tellement nul, j'espère que ta mère va mourir."#USOpen pic.twitter.com/NOxCRK57kT — Tennis Legend (@TennisLegende) August 29, 2025

Ultimul eveniment reprobabil a avut loc după meciul dintre Khachanov și Majchrzak, atunci când polonezul a vrut să-i facă un cadou unui copil, însă un bărbat s-a băgat în față și i-a smuls șapca din mână.

Multimilionarul polonez, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje și apropiat al tenisului a fost cel care i-a furat șapca tânărului suporter.

