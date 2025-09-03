Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat

Publicat: 03.09.2025, ora 20:15
Actualizat: 03.09.2025, ora 20:15

Incidentul s-a petrecut la finalul meciului dintre Sinner și Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1 pentru sportivul italian.

Un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner, la US Open

La finalul partidei din optimile turneului de la Flushing Meadows, un eveniment neplăcut l-a avut în centrul atenției pe liderul clasamentului ATP.

Un bărbat a încercat să fure din rucsacul italianului, în timp ce acesta oferea autografe fanilor.

Cel care a încercat să îl jefuiască pe Sinner nu a ținut cont de agentul de pază care era alături de sportiv și a încercat să desfacă fermoarul rucsacului purtat de italian.

Vigilent agentul de pază l-a oprit imediat pe hoț. Ulterior, Sinner nu a mai oferit poze și autografe fanilor, alegând să părăsească în grabă terenul.

US Open, o competiție acaparată de scandaluri

Ediția din 2025 a turneului de la Flushing Meadows a fost una de-a dreptul acaparată de evenimente reprobabile.

Primul eveniment reprobabil a avut loc la partida dintre Medvedev și Bonzi, atunci când, în încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, sportivul rus a creat haos în arena, fiind deranjat de faptul că fotograful partidei a vrut să părăsească terenul.

Ulterior, Leandro Riedi a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.

„A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară»”, i-a spus Riedi arbitrului.

Ultimul eveniment reprobabil a avut loc după meciul dintre Khachanov și Majchrzak, atunci când polonezul a vrut să-i facă un cadou unui copil, însă un bărbat s-a băgat în față și i-a smuls șapca din mână.

Multimilionarul polonez, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje și apropiat al tenisului a fost cel care i-a furat șapca tânărului suporter.

