Hamilton, sancționat drastic! Comisarii de cursă consideră că pilotul de la Ferrari a încălcat regulamentul.  Ce se va întâmpla la Marele Premiu al Italiei

Lewis Hamilton (40 de ani) a primit o sancțiune drastică, după abandonul din Marele Premiu al Olandei.

În timpul turelor oficiale de recunoaștere, cu 45 de minute înainte de startul cursei de la Zandvoort, pilotul Ferrari a condus prea repede în timp ce se apropia de intrarea pe linia boxelor, contrar unei solicitări exprese a directorului de cursă FIA, Rui Marques.

A fost un weekend de coșmar pentru Ferrari în Olanda. Lewis Hamilton și Charles Leclerc nu au putut încheia cursa desfășurată pe circuitul de la Zandvoort.

Britanicul s-a izbit de parapet, în timp ce monegascul a fost lovit de Kimi Antonelli. Ca și în cazul lui Hamilton, monopostul său a ieșit în decor și s-a lovit de parapet.

Lewis Hamilton, penalizat după cursa din Olanda

De când a început aventura la Ferrari, rezultatele obținute de Hamilton nu au fost cele scontate, iar acum Lewis a primit o altă veste proastă.

Britanicul a primit o penalizare de cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu al Italiei, care va avea loc la Monza.

La discuția dinaintea cursei, piloții au fost informați că ultimul viraj va fi sub steag galben dublu în timpul turelor premergătoare formării grilei, pentru a-i obliga pe piloți să reducă viteza.

Comisarii de cursă au stabilit că Hamilton nu a redus suficient viteza pentru a respecta indicațiile în două tururi consecutive. Astfel, Hamilton a primit o penalizare de cinci locuri pe grilă, pe care trebuie să o ispășească weekendul viitor la Marele Premiu al Italiei.

VIDEO. Momentul în care Hamilton se izbește de parapet

Ce spun comisarii și regulamentul

„Având în vedere natura circuitului, directorul de cursă i-a informat pe toți participanții că ultimul viraj , înainte de intrarea în zona boxelor, va fi marcat cu un steag galben dublu. Acest lucru a avut scopul de a asigura siguranța celor de pe grilă și a celor din zona boxelor.

Regulamentul impune oricărui pilot care trece printr-un sector cu un steag galben dublu arborat să «reducă semnificativ viteza...». Am analizat datele telemetrice disponibile în sistemul FIA. De asemenea, am solicitat echipei să ne furnizeze datele lor telemetrice. Toate acestea au durat ceva timp și, prin urmare, decizia a fost amânată.

În plus, articolul 44.1 impune tuturor piloților care efectuează mai mult de un tur de recunoaștere să circule la intrarea pe linia boxelor cu o «viteză foarte redusă».

Datele au arătat că pilotul a intrat în sectorul dublu galben cu aproximativ 20 km/h mai lent decât în ​​același punct din timpul antrenamentelor.

El a redus accelerația cu între 10% și 20%, a ridicat piciorul și a frânat cu 70 de metri înainte de a intra pe linia boxelor.

Nu considerăm că o reducere de 20 km/h într-un sector cu dublu steag galben constituie o reducere «semnificativă» a vitezei. Nici nu considerăm că viteza cu care pilotul a intrat în boxe este «foarte mică»”, se arată în comunicatul emis de comisarii Formula 1.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda:

1. Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (RedBull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alexander Albon (Williams) 64

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11. Lance Stroll (Aston Martin) 32

12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13. Esteban Ocon (Haas) 28

14. Pierre Gasly (Alpine) 20

15. Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16. Oliver Bearman (Haas) 16

17. Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19. Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20. Franco Colapinto (Alpine) 0

21. Jack Doohan (Alpine) 0

