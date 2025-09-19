Hamilton și-a vândut toate mașinile FOTO. Motivul neașteptat pentru care englezul a renunțat la colecția în valoare de 15 milioane de euro +5 foto
Lewis Hamilton FOTO: IMAGO
Formula 1

Hamilton și-a vândut toate mașinile FOTO. Motivul neașteptat pentru care englezul a renunțat la colecția în valoare de 15 milioane de euro

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.09.2025, ora 14:50
Actualizat: 19.09.2025, ora 14:52
  • Lewis Hamilton (40 de ani), de șapte ori campion în Formula 1, a anunțat că și-a vândut întreaga colecție de mașini și s-a orientat spre artă.
  • Englezul oferit mai multe detalii despre noua sa pasiune în conferința de presă premergătoare Marelui Premiu al Azerbaidjanului.

Lewis Hamilton era faimos pentru colecția sa impresionantă de mașini. În total, pilotul de Formula 1 deținea 15 mașini.

Lewis Hamilton a renunțat la colecția auto: „Nu mai am nicio mașină”

Englezul le-a explicat jurnaliștilor prezenți la Baku motivele pentru care a decis să renunțe la colecția impresionantă de automobile.

„Nu mai am nicio mașină, am scăpat de toate. În acest moment sunt mai pasionat de artă. Dacă ar fi să-mi iau o mașină, aș alege Ferrari F40, care este mai degrabă o operă de artă”, a declarat Lewis Hamilton, conform thesun.co.uk.

  • Ferrari F40 este mașina alături de care Hamilton s-a fotografiat atunci când a fost prezentat la Scuderia Ferrari.
Lewis Hamilton alături de un Ferrari F40 FOTO: IMAGO Lewis Hamilton alături de un Ferrari F40 FOTO: IMAGO
Lewis Hamilton alături de un Ferrari F40 FOTO: IMAGO

Conform motorsport.com, colecția de mașini deținută de Hamilton valora aproximativ 15 milioane de euro. Printre automobilele pe care acesta le deținea se numărau:

  • Pagani Zonda 760 LH
  • Mercedes-AMG Project One
  • Mercedes-AMG SLS Black Series
  • Mercedes-AMG GT R
  • Mercedes-AMG G63 6×6
  • Mercedes-Maybach S600
  • Ferrari LaFerrari
  • Ferrari LaFerrari Aperta
  • Ferrari 599 SA Aperta
  • Shelby Cobra 427 din 1966
  • Ford Mustang Shelby GT500 din 1967 (replică a modelului „Eleanor” din filmul „Gone in 50 Seconds”)
  • McLaren P1
  • McLaren F1 din 1995
  • Mini Cooper
  • Mercedes EQC

O parte din colecția de mașini a lui Lewis Hamilton FOTO Instagram O parte din colecția de mașini a lui Lewis Hamilton FOTO Instagram O parte din colecția de mașini a lui Lewis Hamilton FOTO Instagram O parte din colecția de mașini a lui Lewis Hamilton FOTO Instagram O parte din colecția de mașini a lui Lewis Hamilton FOTO Instagram
La începutul sezonului, Hamilton a declarat că visul său este să își proiecteze propriul model Ferrari.

„Unul dintre lucrurile pe care vreau cu adevărat să le fac este să proiectez un Ferrari. Vreau să creez un F44. Să aibă la bază un F40, cu transmise manuală. La asta voi lucra în următorii câțiva ani”.

