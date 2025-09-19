Lewis Hamilton (40 de ani), de șapte ori campion în Formula 1, a anunțat că și-a vândut întreaga colecție de mașini și s-a orientat spre artă.

Englezul oferit mai multe detalii despre noua sa pasiune în conferința de presă premergătoare Marelui Premiu al Azerbaidjanului.

Lewis Hamilton era faimos pentru colecția sa impresionantă de mașini. În total, pilotul de Formula 1 deținea 15 mașini.

Lewis Hamilton a renunțat la colecția auto: „Nu mai am nicio mașină”

Englezul le-a explicat jurnaliștilor prezenți la Baku motivele pentru care a decis să renunțe la colecția impresionantă de automobile.

„Nu mai am nicio mașină, am scăpat de toate. În acest moment sunt mai pasionat de artă. Dacă ar fi să-mi iau o mașină, aș alege Ferrari F40, care este mai degrabă o operă de artă”, a declarat Lewis Hamilton, conform thesun.co.uk.

Ferrari F40 este mașina alături de care Hamilton s-a fotografiat atunci când a fost prezentat la Scuderia Ferrari.

Lewis Hamilton alături de un Ferrari F40 FOTO: IMAGO

Conform motorsport.com, colecția de mașini deținută de Hamilton valora aproximativ 15 milioane de euro. Printre automobilele pe care acesta le deținea se numărau:

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG SLS Black Series

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-Maybach S600

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Aperta

Ferrari 599 SA Aperta

Shelby Cobra 427 din 1966

Ford Mustang Shelby GT500 din 1967 (replică a modelului „Eleanor” din filmul „Gone in 50 Seconds”)

McLaren P1

McLaren F1 din 1995

Mini Cooper

Mercedes EQC

La începutul sezonului, Hamilton a declarat că visul său este să își proiecteze propriul model Ferrari.

„Unul dintre lucrurile pe care vreau cu adevărat să le fac este să proiectez un Ferrari. Vreau să creez un F44. Să aibă la bază un F40, cu transmise manuală. La asta voi lucra în următorii câțiva ani”.

