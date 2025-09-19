Rashford, debut de vis VIDEO. Englezul de la Barcelona a învins de unul singur Newcastle » A fost „atacat” de fani după meci
Marcus Rashford FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Rashford, debut de vis VIDEO. Englezul de la Barcelona a învins de unul singur Newcastle » A fost „atacat” de fani după meci

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 12:26
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 12:28
  • Marcus Rashford (27 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a avut parte de un debut de vis în Liga Campionilor, alături de formația catalană.

Marcus Rashford a ajuns în această vară la FC Barcelona, fiind împrumutat de la Manchester United.

Serena Williams, mesaj misterios Legendara tenismenă a făcut un anunț neașteptat : „Am fost aruncată într-un august dificil”
Citește și
Serena Williams, mesaj misterios Legendara tenismenă a făcut un anunț neașteptat: „Am fost aruncată într-un august dificil”
Citește mai mult
Serena Williams, mesaj misterios Legendara tenismenă a făcut un anunț neașteptat : „Am fost aruncată într-un august dificil”

Marcus Rashford, debut de vis în Liga Campionilor

La primul meci de Champions League disputat în tricoul formației catalane, Marcus Rashford a avut o evoluție senzațională.

Acesta a deschis scorul împotriva celor de la Newcastle în minutul 58, atunci când Jules Kounde i-a centrat perfect în careu. Britanicul a lovit puternic cu capul din zona punctului cu var, Pope fiind un simplu spectator.

Peste doar nouă minute, Rashford a reușit „dubla”. Acesta a marcat un gol fabulos, după un șut extrem de puternic din afara careului.

Grație golurilor marcate de Marcus Rashford, Barcelona și-a adjudecat victoria pe St.Jame's Park, scor 2-1.

Marcus Rashford este primul fotbalist englez care marchează pentru Barcelona în Liga Campionilor de la Gary Lineker încoace. Lineker a punctat pentru catalani în 1989, iar din acel moment niciun englez nu a mai înscris în tricoul Barcelonei.

Rashford, „atacat” de fani

După fluierul de final, Rashford a fost desemnat omul meciului și a primit un trofeu individual din partea UEFA. Când acesta se fotografia alături de premiu, doi fani au intrat pe gazon în încercarea de a ajunge la starul englez.

Forțele de ordine au intervenit prompt și i-au scos pe fani de pe teren.

@sunsport

Pitch invader gets taken out as Marcus Rashford picks up his Man of the Match Award 👋

♬ original sound - Sun Sport

Marcus Rashford: „Vrem doar să câștigăm, nu ne gândim la altceva”

La finalul meciului, Marcus Rashford a vorbit despre evoluția sa, dar și despre obiectivele echipei în acest sezon de Liga Campionilor.

„Vrem doar să câștigăm, nu ne gândim la nimic altceva. Știm cât de grea este competiția. A juca pentru Barcelona este o experiență uimitoare. Întotdeauna am fost un mare admirator al echipei.

Vrem să câștigăm cât mai mult posibil. Sunt plin de entuziasm și foarte motivat. Calitatea pe care o avem în echipă mă entuziasmează”, a declarat Marcus Rashford, potrivit goal.com.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

„E prea multă umilință!” Charalambous, criticat dur de un fost antrenor de la FCSB: „Cum vii la conferință când Gigi spune că el a făcut schimbarea?”
Superliga
11:57
„E prea multă umilință!” Charalambous, criticat dur de un fost antrenor de la FCSB: „Cum vii la conferință când Gigi spune că el a făcut schimbarea?”
Citește mai mult
„E prea multă umilință!” Charalambous, criticat dur de un fost antrenor de la FCSB: „Cum vii la conferință când Gigi spune că el a făcut schimbarea?”
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Liga Campionilor
10:51
Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Citește mai mult
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Champions League Liga Campionilor fc barcelona marcus rashford
Știrile zilei din sport
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Superliga
19.09
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Citește mai mult
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Superliga
19.09
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Citește mai mult
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Campionate
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Superliga
19.09
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Citește mai mult
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:16
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
10:06
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
23:34
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Superliga
00:06
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Citește mai mult
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
19.09
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Superliga
19.09
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Citește mai mult
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Superliga
19.09
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Citește mai mult
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share