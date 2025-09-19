Rashford, debut de vis VIDEO. Englezul de la Barcelona a învins de unul singur Newcastle » A fost „atacat” de fani după meci

Marcus Rashford (27 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a avut parte de un debut de vis în Liga Campionilor, alături de formația catalană.

Marcus Rashford a ajuns în această vară la FC Barcelona, fiind împrumutat de la Manchester United.

Marcus Rashford, debut de vis în Liga Campionilor

La primul meci de Champions League disputat în tricoul formației catalane, Marcus Rashford a avut o evoluție senzațională.

Acesta a deschis scorul împotriva celor de la Newcastle în minutul 58, atunci când Jules Kounde i-a centrat perfect în careu. Britanicul a lovit puternic cu capul din zona punctului cu var, Pope fiind un simplu spectator.

Peste doar nouă minute, Rashford a reușit „dubla”. Acesta a marcat un gol fabulos, după un șut extrem de puternic din afara careului.

Grație golurilor marcate de Marcus Rashford, Barcelona și-a adjudecat victoria pe St.Jame's Park, scor 2-1.

Marcus Rashford este primul fotbalist englez care marchează pentru Barcelona în Liga Campionilor de la Gary Lineker încoace. Lineker a punctat pentru catalani în 1989, iar din acel moment niciun englez nu a mai înscris în tricoul Barcelonei.

Rashford, „atacat” de fani

După fluierul de final, Rashford a fost desemnat omul meciului și a primit un trofeu individual din partea UEFA. Când acesta se fotografia alături de premiu, doi fani au intrat pe gazon în încercarea de a ajunge la starul englez.

Forțele de ordine au intervenit prompt și i-au scos pe fani de pe teren.

@sunsport Pitch invader gets taken out as Marcus Rashford picks up his Man of the Match Award 👋 ♬ original sound - Sun Sport

Marcus Rashford: „Vrem doar să câștigăm, nu ne gândim la altceva”

La finalul meciului, Marcus Rashford a vorbit despre evoluția sa, dar și despre obiectivele echipei în acest sezon de Liga Campionilor.

„Vrem doar să câștigăm, nu ne gândim la nimic altceva. Știm cât de grea este competiția. A juca pentru Barcelona este o experiență uimitoare. Întotdeauna am fost un mare admirator al echipei.

Vrem să câștigăm cât mai mult posibil. Sunt plin de entuziasm și foarte motivat. Calitatea pe care o avem în echipă mă entuziasmează”, a declarat Marcus Rashford, potrivit goal.com.

