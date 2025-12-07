„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a răbufnit după egalul cu Egipt, scor 1-1, din etapa #2 de la FIFA Arab Cup.

Chiar dacă echipa sa trece printr-o perioadă slabă, antrenorul român crede că victoriile nu vor întârzia să apară.

După primele două etape de la Arab Cup, selecționata pregătită de Olăroiu are un punct acumulat, după ce, în prima etapă, a pierdut împotriva Iordaniei, scor 1-2.

Cosmin Olăroiu: „În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani!”

După egalul cu Egipt, de sâmbătă, antrenorul român a răbufnit din cauza situației tensionate, creată de lipsa rezultatelor pozitive.

„În toată cariera mea, niciodată n-am avut atât de mult ghinion! Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! ”, a spus Cosmin Olăroiu, potrivit sport.ro.

Cu toate acestea, Cosmin Olăroiu este încrezător că vor urma și victoriile pentru Emiratele Arabe Unite.

„Singurul lucru care, deocamdată, mă ține calm, cât de cât, e că am această convingere că rezultatele mai bune vor veni.

Acum e timpul să avem încredere în munca depusă. Încă avem șanse de a merge în sferturile Arab Cup, chiar dacă nu mai depindem doar de noi.

Pentru că trebuie să așteptăm și rezultatul din meciul Iordania – Egipt. Chiar și așa, noi trebuie să ne concentrăm doar pe ce avem de făcut noi, în partida cu Kuweit”, a adăugat Cosmin Olăroiu.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu va întâlni selecționata din Kuweit în ultima etapă din cadrul Arab Cup, pe 9 decembrie, de la 16:30.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

1. Iordania (5-2 golaveraj) - 6 puncte

2. Egipt (2-2) - 2

3. Emiratele Arabe Unite (2-3) - 1

4. Kuweit (2-4) - 1

Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în aprilie anul acesta. Sub comanda sa, formația arabă a obținut doar 2 victorii, a mai avut 4 egaluri și a suferit 3 înfrângeri.

Emiratele Arabe Unite au ratat și calificarea la Campionatul Mondial, după ce au pierdut duelul cu Irak de la baraj, cu scorul de 3-2 la general.

Performanța de la Cupa Arabiei, decisivă pentru Cosmin Olăroiu

Khaled Al-Awadhi, un important jurnalist din Emirate, susține că turneul Arabiei ar putea fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei.

„Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă Federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect.

În preliminariile Mondialului, n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea.

Dar acum, s-a mers la Cupa Arabă cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători.

În concluzie, acest turneu (n.r. Cupa Arabă) va fi examenul final pentru Cosmin! Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după această competiție”, a declarat Khaled Al-Awadhi, conform as.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport