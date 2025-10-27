„Aș fi putut să-i omor”  FOTO Un pilot de Formula 1 a evitat la limită un accident mortal, în Marele Premiu de la Mexico City +8 foto
Foto: Captură X/M.J.
Formula 1

„Aș fi putut să-i omor" FOTO Un pilot de Formula 1 a evitat la limită un accident mortal, în Marele Premiu de la Mexico City

alt-text George Neagu
Publicat: 27.10.2025, ora 16:41
Actualizat: 27.10.2025, ora 16:41
  • Liam Lawson (23 de ani), pilot de Formula 1 pentru Racing Bulls, a fost aproape de un accident grav în Marele Premiu de la Mexico City de duminică.
  • Incidentul s-a produs în al treilea tur, când doi comisari de curse au traversat pista în fața lui.

În primul tur al cursei din Mexic, aripa mașinii sale a fost avariată, iar Liam Lawson a fost nevoit să oprească pentru a o înlocui. În locul incidentului au rămas și câteva resturi pe asfalt.

Liam Lawson, aproape de un accident mortal în Formula 1

Pilotul neozeelandez s-a reîntors pe circuit, iar camerele montate pe vehiculul său au surprins momentul în care s-ar fi putut produce o adevărată tragedie.

Concret, în turul 3 al Marelui Premiu de la Mexico City, Liam Lawson a fost aproape să lovească 2 comisari care traversau pentru a curăța circuitul de fragmentele din bolid împrăștiate pe jos.

Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City
Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City Momentul în care Liam Lawson a fost aproape să producă o tragedie în Marele Premiu de la Maxico City
+8 Foto
labels.photo-gallery

Aceștia fuseseră informați să aștepte să treacă toate mașinile pentru a putea traversa. Cu toate acestea, cei doi comisari nu au mai luat în considerare și oprire lui Liam Lawson.

Astfel, după revenirea pilotului de la Racing Bulls pe circuit, după primul viraj, Lawson a fost nevoit să încetinească pentru a nu-i izbi pe cei doi, care au început să alerge în momentul în care au văzut mașina.

Liam Lawson: „Aș fi putut să-i omor”

Liam Lawson i-a transmis prin radio inginerului său: „Glumești? Ai văzut ce s-a întâmplat? Aș fi putut… să-i omor!”, potrivit bbc.com.

După cursa din Mexic, neozeelandezul a adăugat:

„Sincer, nu-mi venea să cred ce vedeam. Am ieșit cu un set nou de pneuri dure, apoi am ajuns la prima curbă și erau doi tipi care traversau pista.

Sincer, era atât de periculos, încât era să-l lovesc pe unul dintre ei. Evident, a existat o neînțelegere undeva, dar nu am mai experimentat asta până acum și nu am mai văzut așa ceva în trecut. Este inacceptabil.

Nu putem înțelege cum este posibil ca pe un circuit în funcțiune, comisarii să poată traversa în felul acesta. Nu am nicio idee de ce, sunt sigur că vom primi o explicație, dar acest lucru nu se poate repeta”, a declarat Liam Lawson.

Comunicatul FIA: „Ancheta e abia la început”

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a transmis și ea un comunicat oficial cu privire la acel moment.

„În urma unui incident, conducerea cursei a fost informată cu privire la prezența resturilor în virajul 1.

În turul 3, comisarilor li s-a cerut să intre pe pistă pentru a le curăța după ce toate mașinile au trecut de virajul 1.

Imediat ce a devenit clar că Lawson s-a oprit la boxe, instrucțiunile trimise comisarilor au fost schimbate și un steag galben dublu a fost arborat în acea zonă. Continuăm să investigăm incidentul ulterior.

Ancheta este abia la început”, a transmis FIA, conform sursei citate.

Lando Norris a câștigat Marele Premiu de la Mexico City

Lando Norris a triumfat în Marele Premiu de la Mexico City.

În urma succesului, Norris a devenit noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu 4 etape înainte de finalul sezonului din 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa din Mexic:

  • 1. Lando Norris (McLaren) 357 puncte
  • 2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  • 3. Max Verstappen (RedBull) 321
  • 4. George Russell (Mercedes) 258
  • 5. Charles Leclerc (Ferrar) 210
  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146
  • 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 97
  • 8. Alexander Albon (Williams) 73
  • 9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  • 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

