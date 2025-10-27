Dani Alves, 42 de ani, schimbat radical. După 14 luni la închisoare sub o acuzație extrem de gravă, fostul internațional brazilian al Barcelonei apare cu o altă imagine. Apropiat de credință și vorbindu-le oamenilor despre Dumnezeu.

Schimbarea lui Dani Alves din ultimul timp este surprinzătoare și radicală.

Fostul jucător brazilian al Barcelonei, cu 42 de trofee în carieră, a stat la închisoare mai mult de un an după o acuzație extrem de gravă.

Astăzi, e predicator în biserică.

Dani Alves: anchetat pentru viol, arest preventiv, condamnat și achitat

Transformarea fotbalistului e legată de scandalul în care a fost implicat.

Acuzat de agresarea sexuală a unei tinere într-un club de noapte din Barcelona, în decembrie 2022, a fost ținut 14 luni în arest preventiv.

Iar în februarie 2024, condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare.

Hotărâre modificată în martie 2025: Înalta Curte de Justiție a Catalunyei l-a achitat!

Alves a devenit „influencer creștin” și predică despre Divinitate

De atunci, Alves are o altă imagine, dezvăluie site-ul El Espanol. S-a apropiat de biserica evanghelică.

Postează pe rețelele de socializare versete biblice, reflecții spirituale, imnuri creștine, momente de meditație.

Se prezintă pe Instagram drept „discipol al lui Iisus Hristos”, fiind numit „influencer creștin”.

Sud-americanul în vârstă de 42 de ani a rămas în Catalunya, a devenit părinte alături de Joana Sanz și predică religia evanghelică, potrivit elespanol.com.

Alves: „În cel mai rău moment al vieții mele, acel mesager m-a îndreptat spre biserică”

Weekendul trecut, Alves a fost filmat vorbindu-le oamenilor strânși în biserica Elim din Girona despre Divinitate și „pactul cu Dumnezeu”.

„Trebuie să luăm în serios lucrurile lui Dumnezeu și să avem credință. Eu sunt dovada. Am făcut un pact cu Dumnezeu”, a afirmat fostul fotbalist.

A prezentat astfel momentul transformării sale: „În mijlocul furtunii, există întotdeauna un mesager al lui Dumnezeu.

În cel mai rău moment al vieții mele, acel mesager m-a ridicat și m-a îndreptat spre biserică. Astăzi sunt pe drumul credinței datorită lui”.

