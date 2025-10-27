Camelia Voinea o amenință pe Denisa Golgotă  Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea se apără: „Voi acționa pe căi legale”

Camelia Voinea (55 de ani), mama și antrenoarea Sabrinei (18 ani), a reacționat dur după declarațiile Denisei Golgotă (23 de ani).

Denisa Golgotă a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică, dar nu a dezvăluit numele persoanei care ar fi abuzat-o.

Conform surselor GOLAZO.ro, persoana care a hărțuit-o pe sportiva de 23 de ani este chiar Sabrina Voinea, cea alături de care a participat la Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia.

Camelia Voinea, despre declarațiile Denisei Golgotă: „Sunt niște minciuni”

Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea a precizat că intenționează să o dea în judecată pe Denisa Golgotă.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale.

Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spună astfel de minciuni", a declarat Camelia Voinea, potrivit gsp.ro.

Privind participarea la Mondialele de la Jakarta, multipla medaliată olimpică, mondială și europeană a mai dezvăluit că atât ea, cât și Sabrina Voinea s-au confruntat cu niște probleme medicale.

„Nu am vrut să ne plângem, dar și noi am făcut toxiinfecție alimentară, am fost răcite, iar Sabrina a concurat cu febră de 38,6 grade. În plus, i-a recidivat și tendinita cu care s-a confruntat și la Jocurile Olimpice și la Europene.

Dar chiar și așa, ne-am luptat de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Ne-am fi dorit mai mult, pentru că am plecat la drum cu alt obiectiv, dar suntem bine", a mai adăugat Camelia Voinea, conform sursei citate.

Denisa Golgotă: „Acea persoană a spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Lotul național a fost însoțit în Indonezia de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu , de arbitrele Liliana Cosma și Daniela Trandafir, precum și de kinetoterapeuții Foti Tona și Răzvan Spirescu. Conducătorul delegației a fost Ioan Silviu Suciu.

„Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.

Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum sunt, să vină să mă întrebe cineva de cum mă simt, dacă pot să concurez.

Doar doamna Corina. Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că şi aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit”, a mai spus Denisa Golgotă, conform as.ro.

Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum au fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

Sabrina Voinea a ratat dramatic bronzul la sol. Denisa Golgotă a terminat pe 7

La Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta, Sabrina Voinea s-a clasat pe locul 4, având punctajul de 13,466.

Sabrina a terminat la egalitate cu gimnasta din Marea Britanie, Abigail Martin, ocupanta locului 3, dar britanica a avut punctajul mai mare pentru execuție (primul criteriu luat în considerare), astfel că sportiva din România a terminat pe 4, ratând dramatic medalia de bronz.

Cealaltă româncă, Denisa Golgotă, a terminat pe locul 7, cu 12.233 puncte.

Medalia de aur i-a revenit sportivei din Japonia, Aiko Sugihara, care a obținut 13.833 puncte. Podiumul a fost completat de Ruby Evans și Abigail Martin (ambele din Marea Britanie).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport