Entuziasmul lui Daniel Paraschiv Atacantul e nerăbdător să joace pentru Rapid: „Cred că a fost predestinat"
Daniel Paraschiv foto: Facebook/Rapid
Superliga

Entuziasmul lui Daniel Paraschiv Atacantul e nerăbdător să joace pentru Rapid: „Cred că a fost predestinat"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 11:11
  • Daniel Paraschiv (26 de ani) a oferit un prim interviu după ce a semnat cu Rapid.
  • Atacantul venit din Spania este entuziasmat de revenirea în țară și așteaptă cu nerăbdare să evolueze sub comanda lui Costel Gâlcă.

Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial, luni, de către Rapid și a mers direct în Antalya, pentru a se alătura lotului aflat în cantonament.

Daniel Paraschiv: „Pare că a fost ceva predestinat să ajung la Rapid”

Împrumutat până la finalul sezonului, Paraschiv a oferit și o primă reacție după ce a semnat înțelegerea.

„E mult entuziasm, adică pentru faptul că sunt în locul ăsta, la acest club, știm cu toții ce înseamnă. Orice jucător român, cred că își dorește să fie în locul meu și cu siguranță mă bucur foarte mult de această experiență.

Nu am simțit neapărat presiune. De când a fost primul contact cu Rapidul, doar ăsta a fost cuvântul de bază: entuziasm. Lucrurile au mers, deși a durat un pic, dar, practic, nu a fost niciun impediment. Ne-am înțeles foarte repede și totul a decurs normal.

Eu, ștind că urma să vin aici, nu am avut nicio emoție, chiar dacă, cum am zis, a durat un pic. În final, mă bucur doar că s-a rezolvat totul și am ajuns la timp pentru a prinde pregătirea cu noii mei colegi.

(...) Semnele a fost acolo mereu. Au mai fost ceva contacte și în trecut, dar cumva pare că a fost ceva predestinat”, a spus Daniel Paraschiv, într-un interviu acordat clubului.

Întrebat despre prima interacțiune cu lotul giuleștenilor, Paraschiv a transmis:

„Energia este una, evident, pozitivă, pentru că și echipa este într-un moment destul de bun, zic eu.

Cu băieții mă cunosc, chiar dacă nu personal cu toți, ne cunoaștem din campionatul României. Cred că atmosfera e, în general, foarte bună și cred că o să mă integrez sau poate chiar deja m-am integrat foarte repede.

Nu cred că există un loc care putea fi o casă mai bună decât Giuleștiul, sincer. Deci, da, cu siguranță nu vor fi probleme din acest punct de vedere”.

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Paraschiv: „Am învățat multe lucruri în Spania”

Atacantul a dezvăluit și părțile pozitive după experiența de la Real Oviedo și Cultural Leonesa.

„Multe, chiar foarte multe. Sunt multe concepte tactice diferite. N-o să intru prea mult în detalii, dar cu siguranță experiența mea a fost foarte folositoare și cred că o să mă ajute foarte mult în ceea ce urmează de acum încolo.

M-am întors mai puternic, cred că din toate punctele de vedere, și fizic și psihic, pentru că au fost și perioade foarte bune în Spania, și perioade mai puțin reușite.

Și, cum am zis, din punct de vedere psihic m-au întărit, iar fizic am muncit în fiecare zi de când am plecat din România”, a mai spus Paraschiv.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

  • FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
  • Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
  • Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
  • FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
  • Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

VIDEO: Rapid, antrenament în Antalya

rapid bucuresti transfer liga 1 costel galca Daniel Paraschiv
