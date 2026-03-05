„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie

Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la echipă după calificarea în semifinalele Cupei României.

Baiaram a marcat în prelungirile victoriei cu CFR Cluj, scor 3-1.

Prezent la flash-interviul de după meci, Ștefan Baiaram a anunțat că o va părăsi pe Universitatea Craiova în vară și a spus ce a discutat cu șefii clubului din Bănie.

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova

Atacantul oltenilor a anunțat ce obiective are pentru acest final de sezon, dar și ce urmează pentru cariera sa:

„Am avut o ședință cu Mister, cu staff-ul. Știu că n-am trecut prin cea mai bună perioadă a mea. Din păcate, în cantonament n-am fost la sută la sută. Apoi avenit acea suspendare pentru gestul pe care îl regret. Am avut însă o discuție cu staff-ul și le mulțumesc.

Mă bucur că am înscris. Nu mai marcasem de ceva timp, dar nu acest lucru e important, ci să-mi îndeplinesc obiectivele și să iau minim un trofeu anul acesta”.

Întrebat ce ar însemna pentru el un event, Baiaram a spus: „Ar fi cel mai frumos vis, ceva incredibil. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Dacă aș lua și Cupa, pot să plec liniștit.

Da, cu siguranță voi pleca în vară. Nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că dacă totul va fi bine anul acesta mă va lăsa să plec”, a declarat Ștefan Baiaram, conform orangesport.ro.

Îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, iar după să plec la mai bine. Conducerea ştie în mare parte că voi pleca, dar vreau să mă focusez pe Craiova şi la vară va fi altceva. Ștefan Baiaram

În acest sezon, Ștefan Baiaram a jucat 38 de meciuri în tricoul Universității Craiova, în toate competițiile, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere patru pase de gol.

4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

