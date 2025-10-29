Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, a făcut o analiză asupra situației financiare a cluburilor din Liga 1.

Rezultatul este unul incredibil: 7 dintre cele 16 echipe din primul eșalon au restanțe fie față de jucătorii actuali sau foști jucători, fie față de alți angajați.

Apropiat al cluburilor și al multor jucători din Superligă, președintele AFAN a dezvăluit problemele cu care se confruntă mai multe nume importante din fotbalul românesc.

Șapte cluburi din Liga 1 au datorii către jucători

CFR Cluj, UTA Arad, Hermannstadt, Petrolul și Oțelul sunt echipele care au datorii către propriii jucători. Acestora li se adaugă și Unirea Slobozia, cu datorii față de foști jucători, dar și U Cluj, aflată în urma cu plata bonusurilor.

Dacă forma slabă celor de la CFR Cluj, Hermannstadt și UTA era de neînțeles, a primelor două comparativ cu sezonul trecut, iar a arădenilor comparativ cu startul actualului sezon, acum Hulubei transmite că evoluția are legătură și cu problemele de ordin financiar.

„UTA a căzut în clasament și din acest motiv. Au mai mulți jucători din sezonul trecut care și-au depus memorii - sunt vreo 7-8 fotbaliști cu memorii la FIFA.

Trei dintre ei au ajuns la scadență și se pare că UTA ar fi în pericol să primească din nou interdicție la transferuri.

E o situație apăsătoare: sunt 60 de jucători care au evoluat la UTA sezonul trecut. Dintre ei, unii nici nu au jucat, dar au de luat restanțe salariale.

Ce aș vrea să menționez e faptul că Meszar, conducătorul echipei, deși a instituit concordatul preventiv, a preferat să nu includă jucătorii în acest concordat și să le achite restanțele financiare.

Ar fi putut ușor să-i includă în planul de concordat și să le dea banii în 48 de luni, dar a ales să nu facă asta”, a declarat Emilian Hulubei, potrivit gsp.ro.

Emilian Hulubei: „Mulți au credite de la bancă”

Șeful AFAN a continuat cu explicații legate de situația CFR-ului și a celor de la Hermannstadt.

„Sunt probleme și la CFR. Au întârzieri la plată - majoritatea jucătorilor au două luni de salarii restante, plus câteva bonusuri neîncasate din sezonul trecut. Situația apasă asupra echipei.

Când ești jucător profesionist și nu ești plătit, mintea îți stă la problemele financiare, la datoriile pe care le ai.

Mulți au credite la bancă, și-au cumpărat case, mașini. Când nu ești plătit, e o presiune suplimentară asupra psihicului”, a mai explicat Hulubei.

Cât despre Hermannstadt, acesta a transmis: „Chiar aș lega un pic situația echipei din clasament de cea financiară: au două luni de salarii restante, plus câteva bonusuri de primit din trecut. E o nemulțumire la nivelul lotului, printre jucători.

Au de primit bani pentru Ianis Stoica, din Portugalia, bani care, probabil, vor rezolva problemele financiare. Când totul va fi la zi, cred că au potențial să se ridice în clasament, să ajungă undeva la mijloc”.

Număr imens de litigii în Liga 1

Hulubei a atras atenția și a asupra numărului uriaș de litigii care există între jucători, respectiv antrenori, și cluburile pentru care lucrează.

„Avem 600 și ceva de litigii între jucători/antrenori și cluburi. Mai sunt două luni din acest an, deci cred că vom ajunge la un număr record, de 700-800 de litigii. Nu au fost până acum mai mult de 680.

Ne așteptăm la și mai multe anul viitor, pentru că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan vor lovi direct în sport și în autoritățile locale - principalii sponsori ai echipelor de Liga a 2-a și Liga a 3-a. Probabil de anul viitor bugetele vor fi afectate și restrânse”, a încheiat Hulubei.

