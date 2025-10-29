Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri despre intenția celor de la FCSB de a-și întări lotul, în special linia defensivă, după începutul dezastruos de sezon.

Oficialul campioanei a anunțat că a asistat la câteva partide din primele două ligi ale Portugaliei și a identificat posibile mutări pentru echipa sa.

FCSB s-a confruntat cu numeroase probleme de lot în această primă parte a sezonului, mai ales în compartimentul defensiv, în special din cauza accidentărilor, dar și a suspendărilor.

Mihai Stoica: „Am început niște discuții. Nu ne oprim aici”

Șeful Consiliului de Administrație de la FCSB a urmărit mai multe meciuri în Portugalia, a identificat potențiale transferuri și a anunțat ce se va întâmpla în continuare.

„Am văzut două meciuri de liga a doua și 4 de prima ligă. În liga a doua sunt jucători foarte interesanți, dar e foarte greu să evaluezi un jucător, pentru că toți joacă extrem de riscant. Eu m-am dus să văd jucători mai mult defensivi.

Acolo, toți fundașii centrali se văd mijlocași, toți mijlocașii se văd decar. Am văzut, dar știi cum e. Depinde cu ce vrei să te îmbraci. Există în orice capitală europeană și magazine pentru toate buzunarele, și magazine exclusiviste.

O să avem niște discuții. Chiar am început astăzi niște discuții. Nu ne oprim aici, o să merg să văd și alte piețe. Ca un jucător să vină în România, trebuie să oferi un salariu mult mai mare decât cel pe care îl are în Portugalia.

Noi acum nu suntem atât de ofertanți, având în vedere poziția din clasament. Sunt jucători și care își termină contractele. Sunt și jucători care nu au ajuns la un nivel mare și au calități, dar trebuie evaluați bine, pentru că discutăm aici de poziții defensive. El (n.red. - George Becali) îi va alege până la urmă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FCSB luptă pe trei fronturi diferite în următoarele 3 partide:

cu Gloria Bistrița, astăzi, în Cupa României, de la 21:00

cu Universitatea Cluj, sâmbătă, în Liga 1, de la 20:30

cu FC Basel, joi, 6 noiembrie, în Europa League, de la 19:45

Toate cele trei meciuri vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

