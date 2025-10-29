Pauline Peyraud-Magnin (33 de ani), portarul naționalei feminine a Franței, acuză că a fost victima hărțuirii online.

Jucătoarele franceze au devenit ținta mesajelor de ură ale fanilor după ce au pierdut în fața Germaniei, în sferturile de finală ale WEURO 2025, 1-1 și 5-6 după penalty-uri.

Peyraud-Magnin , victima hărțuirii online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”

Pauline Peyraud-Magnin a dezvăluit că jucătoarele de fotbal din naționala Franței sunt ținta hărțuirii online a fanilor.

„Ar putea fi legat de pariurile sportive. Suntem insultați în mod regulat.

Cineva mi-a scris să-mi spună că sunt slabă la FC26. E legat de cartonașe. Când cumpără ceva, se așteaptă ca performanțele noastre să fie întotdeauna bune.

Nu e vina mea dacă a făcut o alegere proastă. Îi înnebunește pe oameni”, a declarat portarul celor de la Juventus, potrivit L'Equipe.

Pauline Peyraud-Magnin a rememorat cea mai șocantă amenințare pe care a primit-o pe rețelele de socializare.

„Am primit un videoclip, în format GIF, cu cineva căruia i se taie gâtul, iar cineva mi-a scris că urma să-mi facă același lucru.

Cei care trimit asta nu își dau seama că în spatele unui telefon se află o ființă umană cu sentimente, care poate fi afectată de asta.

Am fost în stare de șoc timp de câteva săptămâni din cauza acestui videoclip. Mi-am spus că nu e posibil ca cineva să-ți spună că te va ucide”, a continuat goalkeeperul naționalei Franței.

Federația Franceză de Fotbal a lansat o campanie împotriva violenței

Federația Franceză de Fotbal a luat o poziție fermă împotriva hărțuirii online a sportivilor și a raportat cazurile către organele legii, conform RMC Sport.

Forul a lansat, în noiembrie 2023, platforma „J'alerte”, prin care orice persoană implicată în activități sportive poate raporta un caz de violență sau discriminare.

O insultă este o insultă, fie că este pe rețelele de socializare, fie în viața de zi cu zi. Când cineva spune ceva urât pe rețelele de socializare, nu-ți poți imagina ce rău ar putea face acest lucru. Aceste abuzuri pot răni cu adevărat. Wendie Renard, căpitanul Franței, în videoclipul campaniei RESPECT

