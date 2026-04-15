Un meci de Champions League, indiferent de strălucirea lui, nu reușea acum 20 de ani să bată partide mediocre din campionatul intern

Acum, ecartul aproape s-a topit definitiv, iar marți seară, thriller-ul de pe Metropolitano a înregistrat o audiență peste toate derby-urile din play-off-ul actual

Ceea ce s-a întâmplat marți seară, cu meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2, din sferturile Champions League, din perspectiva audienței TV, e doar confirmarea trendului din ultimii ani. Și anume, că ceea ce se întâmpla acum 10-15-20 de ani, nu mai e valabil deloc în prezent.

Exemplul incredibil din aprilie 2009

A existat la un moment dat o diferență colosală de interes între campionatul intern versus meciurile din cupele europene. Ratingurile TV nu se puteau compara, fiindcă orice meci mediocru din România bătea fără drept de apel partide din Champions League.

Cel mai bun exemplu a fost o seară de aprilie 2009. S-a jucat un sfert de finală în Liga Campionilor și, suprapus vreme de o repriză, un joc din sferturile Cupei României. Returul Chelsea - Liverpool. Un meci epic, terminat 4-4, după ce londonezii se impuseseră în tur, 3-1, versus Unirea Urziceni - FC Vaslui 0-2.

Audiența a fost în favoarea meciului din campionatul intern, ceea ce la vremea respectivă n-a surprins foarte tare, fiindcă era un lucru obișnuit.

Atunci, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, meciurile de UCL erau transmise de postul TV numărul 1 în țară Pro TV. Și cu toate acestea:

Urziceni - Vaslui 0-2 a avut cu aproape 5% mai mulți telespectatori pe Antena 1 decât Chelsea - Liverpool, în seara zilei de 14 aprilie 2009

Dinamo - Rapid 4-2, alt sfert de finală al Cupei, a produs cu 50% mai multă audiență decât returul dintre FC Porto și Manchester United, scor 0-1, transmis de Pro TV

Atletico Madrid - Barcelona 1-2 FOTO Imago

Marți seară: Atletico - Barcelona, 15% peste Rapid - Dinamo!

Atunci, două echipe care nu aveau aproape deloc un bazin de suporteri, dovadă că astăzi ele nici nu mai există, atrăgeau telespectatori mai mulți decât o partidă formidabilă din Champions League.

Când se jucau derby-urile FCSB - Rapid sau FCSB - Dinamo, audiența era infinit peste partidele din străinătate.

Marți, la Atletico - Barcelona, lucrurile n-au mai stat la fel. E adevărat, meciul n-a mai avut o concurență într-un alt joc disputat la aceeași oră, însă comparat cu derby-urile din actualul play-off de Liga 1, câștigă bătălia.

onfruntarea de pe Metropolitano a adunat un rating, cumulat pentru Digi Sport și Prima Sport, de aproape 3,8% pe publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

ATENȚIE: nici un joc din cele 12 disputate în actualul play-off de Liga 1 n-a atins acest nivel. Și nici un joc de campionat nu s-a terminat dincolo de miezul nopții, așa cum a fost cazul celui de la Madrid. Alt dezavantaj al jocului de UCL: s-a jucat la mijloc de săptămână, nu în weekend, cum se întâmplă cu întâlnirile din Liga 1.

Rapid - Dinamo 3-2 FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Audiența TV de la Atletico - Barcelona versus topul celor mai urmărite meciuri din play-off-ul actual al Ligii 1

Atletico - Barcelona 1-2 → 3,8%

Rapid - Dinamo 3-2 → 3,3

Dinamo - Craiova 0-1 → 3,3

Craiova - CFR 2-1 → 3,2

Rapid - U Cluj 1-2 → 3,2

U Cluj - Craiova 4-0 → 3,15

Rapid - FC Argeș 0-0 → 3,1

U Cluj - CFR Cluj 2-1 → 2,8

Acestea sunt cifrele. Ele reprezintă realitatea de azi. Care e complet diferită de ceea ce era la jumătate și finalul anilor 2000.

Fotbalul românesc ar trebui să-și pună foarte serios întrebarea de ce a pierdut ecartul imens pe care îl avea, de a atrage telespectatori, față de meciurile din cupele europene.

Ce aveam în anii 2000 și nu mai avem astăzi

Poate nu e întâmplător că atunci când interesul pentru competițiile interne surclasau meciuri precum Chelsea - Liverpool 4-4 era o perioadă în care România a avut cele mai bune prestații la nivel internațional, cu echipele de club.

Prezențe an de an în grupele Champions League, primăveri europene sezon de sezon, plus un sfert de finală românesc în Cupa UEFA. Așa ajunsesem să fim în Top 10 clasament al coeficienților. Și era normal ca echipele să genereze interes mare când evoluau în campionatul intern.

5 ani consecutivi a fost România în Top 10 țări la nivel de coeficient în cupele europene (2006-2010), cu doi ani la rând (2007, 2008) pe poziția a 7-a, peste Portugalia, Olanda, Belgia. În prezent, România e pe locul 25

Atunci, publicul era interesat de fotbalul românesc, în primul rând, fiindcă fotbalul românesc, la rândul lui, era interesat să producă și chiar producea rezultate.

Astăzi, fotbalul românesc mai are, la nivel internațional, doar câteva puseuri de performanță. N-am mai fost în Champions League de peste un deceniu și am bifat sezoane în care n-am avut nici o reprezentantă în Europa începând din septembrie.

De ce în ultimii 15 ani, fotbalul românesc n-a mai atras simpatizanți

Generațiile tinere au mai degrabă ca prioritate jocurile din străinătate. Cei care astăzi au între 20 și 30 de ani nu consumau fotbal în anii 2000. Fotbalul românesc nu a reușit să le câștige încrederea acestora, deși, în mod paradoxal, stadioanele sunt populate cu copii și adolescenți.

Când Atletico Madrid - Barcelona, desfășurat miercuri, între 22:00 și 00:00, bate cu peste 15% audiența de la Dinamo - Universitatea Craiova și Rapid - Dinamo, atunci ceva nu e bine în fotbalul românesc.

Sigur, absența FCSB-ului din play-off a prăbușit interesul general pentru acest campionat, însă un fotbal sănătos nu poate fi dependent de un singur club pentru a aduna telespectatori mulți.

Ce nu facem bine sau poate ce nu s-a făcut bine în ultimul deceniu și jumătate? Există o explicație, poate nu singura, care ne dă oferă un răspuns sau poate măcar o direcție pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Începând din urmă cu 15 ani, marile branduri au început să aibă probleme mari, foarte mari sau chiar să ajungă să dispară. Rând pe rând:

Dinamo (insolvențe, retrogradare)

Rapid (faliment)

U Craiova (retrogradare, apariția altei echipe, confuzie pe identitate între CSU și FCU)

U Cluj (a reînceput din Liga 4)

Poli Timișoara (dispariție din prima ligă)

Petrolul (dispariție din prima ligă, a reînceput din Liga 4)

Astra Giurgiu (fostă campioană, a falimentat)

Urziceni (fostă campioană, a dispărut)

Oțelul (fostă campioană, a falimentat, a reînceput din Liga 4)

CFR (a traversat o insolvență și câțiva ani a fost interzisă în Europa)

Peste toate acestea, din 2014, Steaua și-a pierdut dreptul de a se numi Steaua și s-a transformat în FCSB, astfel că și cel mai important club din România s-a confruntat cu probleme de identitate.

Cine are răspuns la întrebarea: ce putem face?

În tot acest tablou, de ce un tânăr care între 2010 și 2020 era la vârsta la care începea să-și facă pasiuni ar fi trebuit să fie atras să simpatizeze cu una dintre echipele de mai sus? Absolut niciun motiv.

În schimb, cu Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Inter, Atletico Madrid, PSG, Bayern Munchen, Manchester City, da, ar fi avut motive.

Și atunci e normal că, ceea ce a fost cândva, un „meci” extrem de dezechilibrat între „fotbalul intern” și „cupele europene”, în care un Urziceni - Vaslui atrăgea mai mult decât un Chelsea - Liverpool 4-4, s-a transformat într-un duel mult mai echilibrat, dar cu un Atletico Madrid - Barcelona care a bătut marți toate derby-uri disputate între Dinamo, Craiova și Rapid în play-off.

Acesta e trendul ultimului deceniu și jumătate. Ce putem face, dacă vrem să facem ceva, pentru a stopa degradarea interesului pentru fotbalul românesc?!