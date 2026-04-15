Dan Udrea Ce trebuie să facă fotbalul românesc când la Atletico - Barcelona se uită mai mulți oameni decât la Dinamo, Rapid și Craiova?!
Opinii

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 14:47
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 14:47
  • Un meci de Champions League, indiferent de strălucirea lui, nu reușea acum 20 de ani să bată partide mediocre din campionatul intern 
  • Acum, ecartul aproape s-a topit definitiv, iar marți seară, thriller-ul de pe Metropolitano a înregistrat o audiență peste toate derby-urile din play-off-ul actual

Ceea ce s-a întâmplat marți seară, cu meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2, din sferturile Champions League, din perspectiva audienței TV, e doar confirmarea trendului din ultimii ani. Și anume, că ceea ce se întâmpla acum 10-15-20 de ani, nu mai e valabil deloc în prezent.

Exemplul incredibil din aprilie 2009

A existat la un moment dat o diferență colosală de interes între campionatul intern versus meciurile din cupele europene. Ratingurile TV nu se puteau compara, fiindcă orice meci mediocru din România bătea fără drept de apel partide din Champions League.

Cel mai bun exemplu a fost o seară de aprilie 2009. S-a jucat un sfert de finală în Liga Campionilor și, suprapus vreme de o repriză, un joc din sferturile Cupei României. Returul Chelsea - Liverpool. Un meci epic, terminat 4-4, după ce londonezii se impuseseră în tur, 3-1, versus Unirea Urziceni - FC Vaslui 0-2.

Audiența a fost în favoarea meciului din campionatul intern, ceea ce la vremea respectivă n-a surprins foarte tare, fiindcă era un lucru obișnuit.

Atunci, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, meciurile de UCL erau transmise de postul TV numărul 1 în țară Pro TV. Și cu toate acestea:

  • Urziceni - Vaslui 0-2 a avut cu aproape 5% mai mulți telespectatori pe Antena 1 decât Chelsea - Liverpool, în seara zilei de 14 aprilie 2009
  • Dinamo - Rapid 4-2, alt sfert de finală al Cupei, a produs cu 50% mai multă audiență decât returul dintre FC Porto și Manchester United, scor 0-1, transmis de Pro TV
Marți seară: Atletico - Barcelona, 15% peste Rapid - Dinamo!

Atunci, două echipe care nu aveau aproape deloc un bazin de suporteri, dovadă că astăzi ele nici nu mai există, atrăgeau telespectatori mai mulți decât o partidă formidabilă din Champions League.

Când se jucau derby-urile FCSB - Rapid sau FCSB - Dinamo, audiența era infinit peste partidele din străinătate.

Marți, la Atletico - Barcelona, lucrurile n-au mai stat la fel. E adevărat, meciul n-a mai avut o concurență într-un alt joc disputat la aceeași oră, însă comparat cu derby-urile din actualul play-off de Liga 1, câștigă bătălia.

onfruntarea de pe Metropolitano a adunat un rating, cumulat pentru Digi Sport și Prima Sport, de aproape 3,8% pe publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

ATENȚIE: nici un joc din cele 12 disputate în actualul play-off de Liga 1 n-a atins acest nivel. Și nici un joc de campionat nu s-a terminat dincolo de miezul nopții, așa cum a fost cazul celui de la Madrid. Alt dezavantaj al jocului de UCL: s-a jucat la mijloc de săptămână, nu în weekend, cum se întâmplă cu întâlnirile din Liga 1.

Audiența TV de la Atletico - Barcelona versus topul celor mai urmărite meciuri din play-off-ul actual al Ligii 1

  • Atletico - Barcelona 1-2 → 3,8%
  • Rapid - Dinamo 3-2 → 3,3
  • Dinamo - Craiova 0-1 → 3,3
  • Craiova - CFR 2-1 → 3,2
  • Rapid - U Cluj 1-2 → 3,2
  • U Cluj - Craiova 4-0 → 3,15
  • Rapid - FC Argeș 0-0 → 3,1
  • U Cluj - CFR Cluj 2-1 → 2,8

Acestea sunt cifrele. Ele reprezintă realitatea de azi. Care e complet diferită de ceea ce era la jumătate și finalul anilor 2000.

Fotbalul românesc ar trebui să-și pună foarte serios întrebarea de ce a pierdut ecartul imens pe care îl avea, de a atrage telespectatori, față de meciurile din cupele europene.

Ce aveam în anii 2000 și nu mai avem astăzi

Poate nu e întâmplător că atunci când interesul pentru competițiile interne surclasau meciuri precum Chelsea - Liverpool 4-4 era o perioadă în care România a avut cele mai bune prestații la nivel internațional, cu echipele de club.

Prezențe an de an în grupele Champions League, primăveri europene sezon de sezon, plus un sfert de finală românesc în Cupa UEFA. Așa ajunsesem să fim în Top 10 clasament al coeficienților. Și era normal ca echipele să genereze interes mare când evoluau în campionatul intern.

5
ani consecutivi a fost România în Top 10 țări la nivel de coeficient în cupele europene (2006-2010), cu doi ani la rând (2007, 2008) pe poziția a 7-a, peste Portugalia, Olanda, Belgia. În prezent, România e pe locul 25

Atunci, publicul era interesat de fotbalul românesc, în primul rând, fiindcă fotbalul românesc, la rândul lui, era interesat să producă și chiar producea rezultate.

Astăzi, fotbalul românesc mai are, la nivel internațional, doar câteva puseuri de performanță. N-am mai fost în Champions League de peste un deceniu și am bifat sezoane în care n-am avut nici o reprezentantă în Europa începând din septembrie.

De ce în ultimii 15 ani, fotbalul românesc n-a mai atras simpatizanți

Generațiile tinere au mai degrabă ca prioritate jocurile din străinătate. Cei care astăzi au între 20 și 30 de ani nu consumau fotbal în anii 2000. Fotbalul românesc nu a reușit să le câștige încrederea acestora, deși, în mod paradoxal, stadioanele sunt populate cu copii și adolescenți.

Când Atletico Madrid - Barcelona, desfășurat miercuri, între 22:00 și 00:00, bate cu peste 15% audiența de la Dinamo - Universitatea Craiova și Rapid - Dinamo, atunci ceva nu e bine în fotbalul românesc.

Sigur, absența FCSB-ului din play-off a prăbușit interesul general pentru acest campionat, însă un fotbal sănătos nu poate fi dependent de un singur club pentru a aduna telespectatori mulți.

Ce nu facem bine sau poate ce nu s-a făcut bine în ultimul deceniu și jumătate? Există o explicație, poate nu singura, care ne dă oferă un răspuns sau poate măcar o direcție pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Începând din urmă cu 15 ani, marile branduri au început să aibă probleme mari, foarte mari sau chiar să ajungă să dispară. Rând pe rând:

  • Dinamo (insolvențe, retrogradare)
  • Rapid (faliment)
  • U Craiova (retrogradare, apariția altei echipe, confuzie pe identitate între CSU și FCU)
  • U Cluj (a reînceput din Liga 4)
  • Poli Timișoara (dispariție din prima ligă)
  • Petrolul (dispariție din prima ligă, a reînceput din Liga 4)
  • Astra Giurgiu (fostă campioană, a falimentat)
  • Urziceni (fostă campioană, a dispărut)
  • Oțelul (fostă campioană, a falimentat, a reînceput din Liga 4)
  • CFR (a traversat o insolvență și câțiva ani a fost interzisă în Europa)

Peste toate acestea, din 2014, Steaua și-a pierdut dreptul de a se numi Steaua și s-a transformat în FCSB, astfel că și cel mai important club din România s-a confruntat cu probleme de identitate.

Cine are răspuns la întrebarea: ce putem face?

În tot acest tablou, de ce un tânăr care între 2010 și 2020 era la vârsta la care începea să-și facă pasiuni ar fi trebuit să fie atras să simpatizeze cu una dintre echipele de mai sus? Absolut niciun motiv.

În schimb, cu Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Inter, Atletico Madrid, PSG, Bayern Munchen, Manchester City, da, ar fi avut motive.

Și atunci e normal că, ceea ce a fost cândva, un „meci” extrem de dezechilibrat între „fotbalul intern” și „cupele europene”, în care un Urziceni - Vaslui atrăgea mai mult decât un Chelsea - Liverpool 4-4, s-a transformat într-un duel mult mai echilibrat, dar cu un Atletico Madrid - Barcelona care a bătut marți toate derby-uri disputate între Dinamo, Craiova și Rapid în play-off.

Acesta e trendul ultimului deceniu și jumătate. Ce putem face, dacă vrem să facem ceva, pentru a stopa degradarea interesului pentru fotbalul românesc?!

Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
