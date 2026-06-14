Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante

Olanda - Japonia 2-2. Repriză secundă spectaculoasă în primul meci al grupei F, după o primă parte fără goluri.

Noaptea de Mondial continuă cu o altă partidă puternică, Coasta de Fildeș - Ecuador, și este închisă de înfruntarea dintre Suedia și Tunisia

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Olanda și Japonia s-au mai întâlnit o singură dată într-o partidă oficială, la ediția din 2010 a Mondialului, când „portocala mecanică” s-a impus cu 1-0 în etapa #2 din grupe, ajungând apoi până în ultimul act.

Olanda - Japonia 2-2

Au marcat: Van Dijk (51), Summerville (64) / Nakamura (57), Kamada (89)

Arbitru: Ismail Elfath

Ismail Elfath Stadion: Dallas Stadium

Coasta de Fildeș - Ecuador, al doilea meci al grupei E

Arbitru: François Letexier

François Letexier Stadion: Philadelphia Stadium

Suedia - Tunisia, al doilea meci al grupei F

Arbitru: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez Stadion: Monterrey Stadium

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

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