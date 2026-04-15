Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool

Atletico Madrid și PSG sunt primele semifinaliste din Liga Campionilor.

Miercuri se vor disputa și celelalte două sferturi, Arsenal - Sporting și Bayern - Real Madrid.

Atletico Madrid a tremurat serios pentru calficarea în careul de ași.

Trupa lui Simeone avea avantaj de două goluri în fața Barcelonei după meciul din tur, dar catalanii au început ca din tun duelul de pe Metropolitano.

Campioana Spaniei a egalat scorul la general după doar 24 de minute, în urma reușitelor semnate de Lamine Yamal și Ferran Torres.

Fanilor de pe Metropolitano le-a venit sufletul la loc în minutul 31, când Lookman a lovit la una din primele ocazii la poarta lui Joan Garcia.

În repriza secundă, același Ferran Torres a trimis mingea în poarta lui Muso, dar reușita sa a fost anulată pentru o poziție neregulamentară.

Barcelona a alergat după golul care să ducă meciul în prelungiri, dar situația trupei lui Flick s-a complicat în minutul 79, când Eric Garcia a fost eliminat, după un fault din poziție de ultim apărător.

S-a terminat 2-1 pentru catalani, însă nu a fost suficient pentru a evita eliminarea.

PSG, fără emoții cu Liverpool

În cealaltă partidă a serii, PSG a reușit să câștige și meciul retur al „dublei” cu Liverpool, scor 2-0, după două goluri marcate de Ousmane Dembele.

Astfel, pentru al doilea an consecutiv campioana Europei îi elimină pe „cormorani” din competiție.

În semifinale, Atletico Madrid va întâlni învingătoarea dintre Arsenal și Sportig, în timp ce PSG va juca fie cu Bayern Munchen, fie cu Real Madrid.

ATLETICO MADRID - Barcelona 1-2

Au marcat: Lookman ('31) / Yamal ('4), Torres ('24)

În tur: 2-0

Arbitru : Clément Turpin, Asistenți : Nicolas Danos, Benjamin Pages, VAR : Jérôme Brisard, AVAR : Willy Delajod

Stadion: Estadio Metropolitano

Liverpool - PSG 0-2

A marcat: Dembele ('73, '90+1)

În tur: 0-2

Arbitru : Maurizio Mariani, Asistenți : Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR : Marco Di Bello, AVAR : Aleandro Di Paolo

Stadion: Anfield

Rezultatele primei manșe din sferturile Ligii Campionilor:

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Sporting - Arsenal 0-1

Barcelona - Atletico 0-2

PSG - Liverpool 2-0

Tabloul Ligii Campionilor

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

