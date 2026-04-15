Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Atletico Madrid/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 00:01
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 00:05
  • Atletico Madrid și PSG sunt primele semifinaliste din Liga Campionilor.
  • Miercuri se vor disputa și celelalte două sferturi, Arsenal - Sporting și Bayern - Real Madrid.

Atletico Madrid a tremurat serios pentru calficarea în careul de ași.

Trupa lui Simeone avea avantaj de două goluri în fața Barcelonei după meciul din tur, dar catalanii au început ca din tun duelul de pe Metropolitano.

Campioana Spaniei a egalat scorul la general după doar 24 de minute, în urma reușitelor semnate de Lamine Yamal și Ferran Torres.

Rusia și Belarus, restricții ridicate! Ucraineanul descalificat de la Jocurile Paralimpice se revoltă: „Inacceptabil și rușinos!”
Citește și
Rusia și Belarus, restricții ridicate! Ucraineanul descalificat de la Jocurile Paralimpice se revoltă: „Inacceptabil și rușinos!”
Citește mai mult
Rusia și Belarus, restricții ridicate! Ucraineanul descalificat de la Jocurile Paralimpice se revoltă: „Inacceptabil și rușinos!”

Fanilor de pe Metropolitano le-a venit sufletul la loc în minutul 31, când Lookman a lovit la una din primele ocazii la poarta lui Joan Garcia.

În repriza secundă, același Ferran Torres a trimis mingea în poarta lui Muso, dar reușita sa a fost anulată pentru o poziție neregulamentară.

Barcelona a alergat după golul care să ducă meciul în prelungiri, dar situația trupei lui Flick s-a complicat în minutul 79, când Eric Garcia a fost eliminat, după un fault din poziție de ultim apărător.

S-a terminat 2-1 pentru catalani, însă nu a fost suficient pentru a evita eliminarea.

PSG, fără emoții cu Liverpool

În cealaltă partidă a serii, PSG a reușit să câștige și meciul retur al „dublei” cu Liverpool, scor 2-0, după două goluri marcate de Ousmane Dembele.

Astfel, pentru al doilea an consecutiv campioana Europei îi elimină pe „cormorani” din competiție.

În semifinale, Atletico Madrid va întâlni învingătoarea dintre Arsenal și Sportig, în timp ce PSG va juca fie cu Bayern Munchen, fie cu Real Madrid.

ATLETICO MADRID - Barcelona 1-2

  • Au marcat: Lookman ('31) / Yamal ('4), Torres ('24)
  • În tur: 2-0
  • Arbitru: Clément Turpin, Asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages, VAR: Jérôme Brisard, AVAR: Willy Delajod
  • Stadion: Estadio Metropolitano

Liverpool - PSG 0-2

  • A marcat: Dembele ('73, '90+1)
  • În tur: 0-2
  • Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Aleandro Di Paolo
  • Stadion: Anfield

Rezultatele primei manșe din sferturile Ligii Campionilor:

  • Real Madrid - Bayern Munchen 1-2
  • Sporting - Arsenal 0-1
  • Barcelona - Atletico 0-2
  • PSG - Liverpool 2-0
Tabloul Ligii Campionilor

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

  • Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026 
  • Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

„100% joacă, fără probleme” Fostul angajat FCSB spune ce jucători ar putea evolua în Bundesliga » De ce tot mai puțini români ajung în Germania
Superliga
14:33
„100% joacă, fără probleme” Fostul angajat FCSB spune ce jucători ar putea evolua în Bundesliga » De ce tot mai puțini români ajung în Germania
Citește mai mult
„100% joacă, fără probleme” Fostul angajat FCSB spune ce jucători ar putea evolua în Bundesliga » De ce tot mai puțini români ajung în Germania
Ahmetov a decis în România Cât era la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu, patronul lui Shakhtar a luat o hotărâre
Campionate
13:37
Ahmetov a decis în România Cât era la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu, patronul lui Shakhtar a luat o hotărâre
Citește mai mult
Ahmetov a decis în România Cât era la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu, patronul lui Shakhtar a luat o hotărâre

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
16:16
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Campionate
15:43
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Citește mai mult
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Superliga
10:17
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Citește mai mult
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Superliga
15:17
„Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Citește mai mult
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
