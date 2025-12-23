U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa

- U-BT Cluj-Napoca a făcut un nou pas important spre play-off-ul ABA League, după ce și-a luat revanșa în fața echipei KK Split (Croația), scor 105-87.
- Campioana României va disputa următorul meci peste doar câteva zile, tot acasă, cu Stutdentski Centar (Muntenegru).
Elevii lui Mihai Silvășan au confirmat forma bună traversată și au obținut a treia victorie consecutivă în toate competițiile, după 118-97 cu Neptunas (Eurocup) și 92-82 cu Krka (ABA League).
U-BT Cluj-Napoca, victorie cu KK Split în ABA League
U-BT Cluj s-a aflat în avantaj de la începutul partidei și până la final, KK Split reușind să egaleze o singură dată (7-7).
A fost 54-38 la jumătatea meciului, iar cea mai mare diferență de pe tabelă a fost înregistrată în cel de-al treilea sfert, 26 de puncte (78-52).
Echipa din Croația s-a apropiat la 10 puncte în ultimul sfert (97-87), însă ultimele 8 puncte au fost marcate de echipa antrenată de Mihai Silvășan (105-87).
KK Split câștigase precedenta întâlnire dintre cele două echipe, în etapa a patra din ABA League, scor 87-80.
Gruparea ardeleană ocupă locul 2 în Grupa A, cu 17 puncte, însă are jucat un meci în plus jucat față de liderul Dubai Basketball (18) și Partizan (17), echipa de pe 3.
Următoarea partidă pentru U-BT va fi pe 26 decembrie, cu Studentski Centar, echipă cunoscută sub numele SC Derby Podgorica.
ABA League este o competiție regională înființată în 2001, care reunește cele mai puternice echipe din zona balcanilor și nu numai.
Zece din cele 18 participante evoluează și în cupele europene, 3 în Euroligă, 3 în EuroCup, 3 în Champions League și una în FIBA Europe Cup.
Clasamentul ABA League, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Dubai
|9
|18
|2. U-BT Cluj
|10
|17
|3. Partizan
|9
|17
|4. FMP
|10
|14
|5. Igokea
|9
|14
|6. KK Split
|10
|13
|7. Borac
|9
|12
|8. Studentski Centar
|10
|12
|9. KK Krka
|10
|12
*primele 4 clasate se califică în play-off, celelalte 5 echipe vor lupta în play-out pentru salvarea de la retrogradare în ABA 2