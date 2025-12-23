U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa

U-BT Cluj-Napoca a făcut un nou pas important spre play-off-ul ABA League, după ce și-a luat revanșa în fața echipei KK Split (Croația), scor 105-87.

Campioana României va disputa următorul meci peste doar câteva zile, tot acasă, cu Stutdentski Centar (Muntenegru).

Elevii lui Mihai Silvășan au confirmat forma bună traversată și au obținut a treia victorie consecutivă în toate competițiile, după 118-97 cu Neptunas (Eurocup) și 92-82 cu Krka (ABA League).

U-BT Cluj-Napoca , victorie cu KK Split în ABA League

U-BT Cluj s-a aflat în avantaj de la începutul partidei și până la final, KK Split reușind să egaleze o singură dată (7-7).

A fost 54-38 la jumătatea meciului, iar cea mai mare diferență de pe tabelă a fost înregistrată în cel de-al treilea sfert, 26 de puncte (78-52).

Echipa din Croația s-a apropiat la 10 puncte în ultimul sfert (97-87), însă ultimele 8 puncte au fost marcate de echipa antrenată de Mihai Silvășan (105-87).

KK Split câștigase precedenta întâlnire dintre cele două echipe, în etapa a patra din ABA League, scor 87-80.

19 puncte a reușit americanul Nighael Ceaser, cele mai multe în partida cu KK Split. De la U-BT Cluj-Napoca s-au mai remarcat Trey Woodbury (18), Mitchel Creek (15), Daron Russell (14), dar și puștiul Darius Miron (12 puncte la doar 16 ani)

Gruparea ardeleană ocupă locul 2 în Grupa A, cu 17 puncte, însă are jucat un meci în plus jucat față de liderul Dubai Basketball (18) și Partizan (17), echipa de pe 3.

Următoarea partidă pentru U-BT va fi pe 26 decembrie, cu Studentski Centar, echipă cunoscută sub numele SC Derby Podgorica.

ABA League este o competiție regională înființată în 2001, care reunește cele mai puternice echipe din zona balcanilor și nu numai.

Zece din cele 18 participante evoluează și în cupele europene, 3 în Euroligă, 3 în EuroCup, 3 în Champions League și una în FIBA Europe Cup.

Clasamentul ABA League, grupa A

Echipă Meciuri Puncte 1. Dubai 9 18 2. U-BT Cluj 10 17 3. Partizan 9 17 4. FMP 10 14 5. Igokea 9 14 6. KK Split 10 13 7. Borac 9 12 8. Studentski Centar 10 12 9. KK Krka 10 12

*primele 4 clasate se califică în play-off, celelalte 5 echipe vor lupta în play-out pentru salvarea de la retrogradare în ABA 2

