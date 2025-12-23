„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine”

Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre lupta la titlu, după ultima etapă din 2025.

Gruparea din Bănie a încheiat acest an pe primul loc în Liga 1, după victoria categorică obținută cu Csikszereda, pe teren propriu, scor 5-0.

Gică Craioveanu, despre Rapid: „Nu prinde podiumul”

Fostul atacant este de părere că Rapid, echipa care s-a aflat timp de cele mai multe etape în fruntea c1asamentului, nu poate avea pretenții cu lotul actual de jucători.

„Cred că oltenii se vor bate la titlu cu FCSB și Dinamo. Rapid, dacă domnul Șucu iese pe piață, e cea mai mare favorită. Dacă nu va ieși pe piață, nu va termina în primele 3 echipe.

Eu spun cum gândesc și cum văd fotbalul din perspectiva mea. Au avut la foarte multe meciuri noroc, apoi au mai fost și inspirați. Craiova a avut 9 ocazii și a fost egal. Și cu Dinamo, inclusiv cu FCSB, a fost la fel”, a spus Craioveanu, potrivit digisport.ro.

29,2 milioane de euro este valoarea lotului echipei Rapid București, conform Transfermarkt, sub FCSB (42,8) și CFR Cluj (29,78), dar peste Universitatea Craiova (28,6) și Dinamo (17,61)

Craioveanu: „Pe FCSB o să îi ducă valul”

În discursul său, Craioveanu a vorbit și despre derby-ul FCSB - Rapid, meci încheiat cu victoria campioanei, scor 2-1.

Acesta este de părere că prestația echipei lui Gâlcă a fost sub așteptări, iar despre FCSB a declarat că va avea un cuvânt greu de spus în a doua parte a sezonului.

„Rapidul are doi jucători foarte buni: Dobre, care nu este într-o formă foarte bună, dar este un jucător enorm, și Petrila, care mi se pare un fotbalist top, unul dintre puținii care driblează.

Sunt doi jucători care îmi plac. Mai este și Christensen, un jucător foarte bun, care îmi place mult. Îmi place tipul acesta de fotbalist, «mincinos».

Rapid nu a arătat deloc bine cu FCSB. Pe FCSB o să îi ducă valul. Câțiva dintre jucătorii lui importanți sunt în creștere, Cisotti, Tănase. FCSB e echipă complicată și va avea un cuvânt greu de spus”, a mai adăugat Craioveanu.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid București 21 39 3 FC Botoșani 21 38 4 Dinamo București 21 38 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA Arad 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus București 21 11

