„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine” +106 foto
FOTO: Raed Krishan / montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 09:52
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 10:04
  • Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre lupta la titlu, după ultima etapă din 2025.

Gruparea din Bănie a încheiat acest an pe primul loc în Liga 1, după victoria categorică obținută cu Csikszereda, pe teren propriu, scor 5-0.

Gică Craioveanu, despre Rapid: „Nu prinde podiumul”

Fostul atacant este de părere că Rapid, echipa care s-a aflat timp de cele mai multe etape în fruntea c1asamentului, nu poate avea pretenții cu lotul actual de jucători.

„Cred că oltenii se vor bate la titlu cu FCSB și Dinamo. Rapid, dacă domnul Șucu iese pe piață, e cea mai mare favorită. Dacă nu va ieși pe piață, nu va termina în primele 3 echipe.

Eu spun cum gândesc și cum văd fotbalul din perspectiva mea. Au avut la foarte multe meciuri noroc, apoi au mai fost și inspirați. Craiova a avut 9 ocazii și a fost egal. Și cu Dinamo, inclusiv cu FCSB, a fost la fel”, a spus Craioveanu, potrivit digisport.ro.

29,2 milioane de euro
este valoarea lotului echipei Rapid București, conform Transfermarkt, sub FCSB (42,8) și CFR Cluj (29,78), dar peste Universitatea Craiova (28,6) și Dinamo (17,61)

Craioveanu: „Pe FCSB o să îi ducă valul”

În discursul său, Craioveanu a vorbit și despre derby-ul FCSB - Rapid, meci încheiat cu victoria campioanei, scor 2-1.

Acesta este de părere că prestația echipei lui Gâlcă a fost sub așteptări, iar despre FCSB a declarat că va avea un cuvânt greu de spus în a doua parte a sezonului.

„Rapidul are doi jucători foarte buni: Dobre, care nu este într-o formă foarte bună, dar este un jucător enorm, și Petrila, care mi se pare un fotbalist top, unul dintre puținii care driblează.

Sunt doi jucători care îmi plac. Mai este și Christensen, un jucător foarte bun, care îmi place mult. Îmi place tipul acesta de fotbalist, «mincinos».

Rapid nu a arătat deloc bine cu FCSB. Pe FCSB o să îi ducă valul. Câțiva dintre jucătorii lui importanți sunt în creștere, Cisotti, Tănase. FCSB e echipă complicată și va avea un cuvânt greu de spus”, a mai adăugat Craioveanu.

FOTO. Imagini de la FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid București2139
3FC Botoșani2138
4Dinamo București2138
5FC Argeș2134
6Oțelul Galați2133
7U Cluj2133
8UTA Arad2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul Ploiești2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus București2111

liga 1 Gica Craioveanu rapid fcsb
