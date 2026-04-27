Programul etapei #8 din Liga 1  Când se joacă cele mai interesante dueluri: CFR - U Craiova și Dinamo - FC Argeș

- LPF a publicat programul etapei #8 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1
- Cele mai interesante dueluri ale rundei sunt CFR - U Craiova și Dinamo - FC Argeș
Toate partidele din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Programul etapei #8 din play-off și play-out
- 8 mai, ora 18:00, UTA - Csikszereda (play-out)
- 8 mai, ora 21:00 CFR - U Craiova (play-off)
- 9 mai, ora 18:00 Oțelul - Farul (play-out)
- 9 mai, ora 21:00 U Cluj - Rapid (play-off)
- 10 mai, ora 16:00 Botoșani - Petrolul (play-out)
- 10 mai, ora 19:00 Dinamo - FC Argeș (play-off)
- 11 mai, ora 18:00 Metaloglobus - Hermannstadt (play-out)
- 11 mai, ora 21:00 FCSB - Unirea Slobozia (play-out)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|6
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|6
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|5
|30
*beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|6
|36
|8
|UTA Arad
|6
|32*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Oțelul Galați
|6
|28
|11
|Csikszereda
|6
|27*
|12
|Farul Constanța
|6
|24*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|5
|19*
|16
|Metaloglobus București
|5
|10
*beneficiază de rotunjire