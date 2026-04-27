CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”

CSM București și-a aflat adversara din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.

Tragerea la sorți a avut loc, luni, la Viena.

CSM București s-a calificat în Final Four, după o așteptare de 8 ani. A învins pe Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

CSM București și-a aflat adversara din semifinalele EHF Champions League

Acum, jucătoarele pregătite de Bojana Popovic vor merge la Budapesta în luna iunie, unde vor juca ultimele două partide din acest sezon al Ligii Campionilor.

În penultimul act, campioana României va întâlni formația franceză Metz.

Cum arată semifinalele EHF Champions League:

Brest - Gyor (semifinala 1)

Metz - CSM București (semifinala 2)

Programul Final Four-ului din EHF Champions League:

Semifinala 1, sâmbătă, 6 iunie, ora 16:00

Semifinala 2, sâmbătă, 6 iunie, ora 19:00

Finala mică, duminică, 7 iunie, ora 16:00

Finala mare, duminică 7 iunie, ora 19:00

CSM București, în Final Four și la junioare

Clubul bucureștean va avea și echipa de junioare prezentă la Budapesta, iar semifinalele arată astfel:

CSM București - Gyor

Ferencvaros - Debrecen

FOTO. CSM București, bucurie după calificarea în Final Four

